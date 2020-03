Tom Brady n’a eu qu’une seule demande de Buccaneers après la signature

La réputation de Tom Brady en tant qu’excellent coéquipier le suit auprès des Buccaneers de Tampa Bay. Le Tampa Bay Times a fourni une perspective unique sur la façon dont Brady a atterri avec Tampa.

Apparemment, Brady a accédé au processus d’entrevue. Alors qu’il parlait par téléphone avec l’entraîneur Bruce Arians et le directeur général Jason Licht, Brady a répondu aux questions, mais a ensuite inversé la tendance, avec ses propres questions. Il a été impressionné par l’offensive des Ariens et Brady semblait disposé à la diriger.

Il a fait un salaire solide: 25 millions de dollars par an pendant deux ans avec 4,5 millions de dollars en primes incitatives chaque année. Mis à part son contrat, Brady avait très peu de demandes avant et après les négociations. Après avoir signé son accord, il n’a eu qu’une seule demande. Voici ce que The Times a rapporté:

Brady n’a jamais demandé le contrôle de l’infraction. Il savait que les Ariens, le coordinateur de l’offensive Byron Leftwich, l’entraîneur des quarts Clyde Christensen et l’assistant spécial Tom Moore collaboreraient avec lui sur les plans de match. Il n’a demandé à aucun joueur spécifique de le rejoindre. Il n’a même pas demandé de porter le n ° 12, qui appartient pour le moment à Godwin.

En fait, Brady n’a reçu qu’une seule demande après avoir signé: il voulait les numéros de téléphone de tous ses nouveaux coéquipiers de Bucs.

Aimez-le ou détestez-le, vous devez admettre que Brady se soucie profondément de ses coéquipiers.

