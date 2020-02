Tom Brady ne revient pas chez les Patriots, déclare ESPN Insider

Brady est à moins d’un mois de devenir un agent libre sans restriction.

Malgré les 20 dernières années passées avec la Nouvelle-Angleterre, il n’a pas offert grand-chose en termes de signaux qu’il souhaite revenir. Par le biais des médias, il a essentiellement défini deux priorités pour quiconque souhaite le signer.

D’abord et avant tout, il veut être payé à sa juste valeur. Après avoir pris à plusieurs reprises des réductions de salaire pour aligner des équipes de Patriots compétitives, le joueur de 42 ans veut que ce qui sera probablement son dernier contrat avec la NFL soit lucratif.

Deuxièmement, il veut jouer pour une équipe compétitive où il a beaucoup de talent à ses côtés. Depuis la retraite de Rob Gronkowski, Brady n’a pas caché qu’il était frustré par le manque d’armes offensives à sa disposition.

À l’heure actuelle, en dehors des Patriots, il y a une poignée d’autres équipes en lice pour ses services l’année prochaine. Les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Buccaneers de Tampa Bay, les Colts d’Indianapolis, les Titans du Tennessee et les Dolphins de Miami sont tous considérés comme des candidats potentiels – certains étant plus favoris que d’autres.

Récemment, l’initié ESPN NFL Jeff Darlington est apparu sur Get Up d’ESPN et a déclaré qu’il était assez confiant à ce stade que Brady ne reviendrait pas aux Patriots. Cela va à l’encontre de la sagesse populaire, où la plupart pensent qu’il reviendra.

“Je suis maintenant au point où je serais stupéfait si Tom Brady retournait en Nouvelle-Angleterre”, a-t-il déclaré.

Dans un récent rapport du Boston Herald, l’initié de la NFL, Karen Guregian, note que Brady n’a pas encore été contacté par les Patriots à quelque titre que ce soit concernant un éventuel retour dans l’équipe qui l’a recruté.

Lors d’entretiens précédents, Darlington avait indiqué qu’il considérait les Chargers, Raiders et Titans comme des candidats susceptibles de voler Brady s’il quittait finalement la Nouvelle-Angleterre.

Où finira le joueur de 42 ans quand tout sera dit et fait? Nous sommes à moins d’un mois de sortir de la réponse.

