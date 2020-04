Tom Brady ne trouve pas d’endroit où s’entraîner dans un manoir de 30 000 pieds carrés

J’ai compris. Rester à l’intérieur, enfermé dans votre maison, ce n’est pas très amusant. Je suis là avec le reste d’entre vous, et ma maison de 600 pieds carrés a l’impression de devenir encore plus petite certains jours pendant la quarantaine Covid-19.

Le nouveau quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a le même problème que vous. Avec la Floride sous ordonnance de séjour à domicile depuis le 1er avril et la NFL ayant tous les centres de formation actuellement fermés, il a été contraint de trouver des alternatives à un voyage typique au gymnase. Apparemment, il s’est échappé dans un parc à Tampa pour essayer de s’entraîner, selon Jenna Laine, journaliste à ESPN Bucs. Mais cela est contraire aux règles.

Pauvre Brady. Il ne peut pas être facile en ce moment de rester en forme, en particulier dans l’enceinte d’un logement.

Juste un instant … On me remet un morceau de papier et il semble, cher lecteur, que le sextuple champion du Super Bowl loue actuellement une maison de 30 000 pieds carrés qui appartient à l’ancienne superstar des Yankees de New York et actuel PDG des Marlins de Miami, Derek Jeter. Il est situé sur les îles Davis artificielles juste à l’extérieur du centre-ville de Tampa.

Selon ESPN, la modeste demeure est située non loin des installations de formation de Bucs et compte sept chambres, neuf salles de bains, des salles de divertissement et de billard. Il y a aussi un ascenseur, une piscine, une fontaine et un quai pour bateaux.

Appelez-moi fou, mais il semble qu’il y ait peut-être de la place pour du matériel d’entraînement et d’entraînement à la pointe de la technologie. Peut-être.

Il y a peut-être une belle salle de sport là-bas, avec tout ce dont tout athlète professionnel pourrait avoir besoin pour rester en forme avant la saison, mais le bungalow au bord de l’eau a juste trop de pieds carrés pour que Brady le trouve. Il a probablement pensé à regarder, mais l’idée de se perdre est juste un peu trop intimidante. (Au moins, il n’aurait pas à s’inquiéter d’être trop loin d’une salle de bain s’il se perdait.)

Même si la propriété locative de Brady n’a pas d’endroit où travailler, son voisin est l’ancien attaquant défensif Buccaneers / Vikings / Bears Brad Culpepper et son épouse Monica. Leur fils Rex est quart-arrière à Syracuse et leur autre fils Judge est joueur de ligne défensive à Penn State. Il y a probablement de bonnes chances qu’ils aient du matériel d’entraînement que Brady pourrait simplement arrêter et utiliser.

Pour le bien des Buccaneers et de l’entraîneur Bruce Arians, j’espère que Brady sera en mesure de trouver un moyen d’obtenir des entraînements de qualité tout en étant en quarantaine. Peut-être quelques sprints dans les couloirs? Passer l’ascenseur et monter les escaliers? Jeter des ballons de football partiellement dégonflés dans l’océan depuis sa vue pittoresque depuis sa cour?

C’est comme s’il y avait des possibilités ici. Là encore, qu’est-ce que je sais? Peut-être que toute la maison est remplie de trophées et d’anneaux du Super Bowl et de tas et de tas de copies de la méthode TB12 ™: Comment réaliser une vie de performances de pointe soutenues et de boîtes de T-shirts avec “Tampa Brady”, “Tompa Bay” et “TB x TB” sur eux.

Ou peut être pas.