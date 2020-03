Tom Brady partage les premiers commentaires depuis sa signature avec Tampa

Par Charles Curtis |

20 mars 2020 8 h 49

Il semble que Tom Brady ait pris une photo de lui-même se préparant à signer son contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, du moins selon un post Instagram qu’il a publié vendredi matin.

L’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre – comment c’est bizarre d’écrire?! – a posté une photo de ce qui lui ressemble en parcourant un contrat avec une légende qui informe le monde qu’il est “excité, humble et affamé”. Bien sûr, en raison de l’éloignement social avec la pandémie de coronavirus qui se poursuit, cette photo n’est pas celle que nous voyons habituellement dans les bureaux de l’équipe entourée de membres en laiton, donc cela va faire.

Voici la photo:

Et c’est parti!!!

Charles Curtis

Charles est écrivain pour For The Win. Il a une fois laissé tomber une balle facile et délicate au stade Shea et a été hué par 35 000 fans des Mets en colère (et ne s’en est pas remis).

Plus …

Plus NFL

.