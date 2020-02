Tom Brady, patriotes agacés les uns envers les autres

Tom Brady et les Patriots sont fâchés l’un envers l’autre à cause d’un récent rapport.

Avec un mois avant le coup d’envoi officiel de l’agence libre, les tensions sont à un niveau record entre la Nouvelle-Angleterre et le quart-arrière qui les a conduits à six victoires au Super Bowl.

Récemment, un rapport a révélé que les Patriots étaient prêts à offrir à Brady un contrat de 60 millions de dollars pour le retenir.

À première vue, cela ne devrait pas être une mauvaise chose. Cela indique que la Nouvelle-Angleterre veut que Brady revienne et que l’équipe fera tout ce qui est nécessaire pour le retenir.

Malheureusement, aucune des deux parties ne semblait particulièrement satisfaite des fuites de l’accord proposé.

Selon Tom Curran de NBC Sports Boston, Brady n’a pas apprécié le rapport car il “a manqué le point” de ce qu’il voulait de l’organisation.

Il ne s’agit pas simplement d’argent pour le futur Temple de la renommée, même s’il veut être rémunéré équitablement lors de son accord final.

Brady veut également des armes offensives supplémentaires. Il veut voir les Patriots cibler des gars comme A.J. Green et Hunter Henry, donc il ne dépend pas entièrement de Julian Edelman chaque fois qu’il veut descendre dans le champ.

Les cuivres de la Nouvelle-Angleterre semblaient également irrités par la publication du rapport. Bien que l’équipe veuille offrir à Brady 30 millions de dollars par an sur deux ans, la connaissance publique de l’accord “a créé une fausse attente” avant même que les deux parties puissent commencer à négocier.

La chose la plus intéressante à propos de l’irritation des deux côtés en ce moment est que cela montre à quel point ils sont éloignés en ce qui concerne une réunion potentielle.

Ce n’est pas une situation comme celle à laquelle sont confrontés les New Orleans Saints et Drew Brees, où toutes les parties impliquées veulent travailler ensemble et il s’agit simplement de savoir si le légendaire quart-arrière veut prendre sa retraite ou non.

Dans ce cas, Brady explore très légitimement ses options en ce qui concerne la possibilité d’aller ailleurs.

Si Brady choisit de quitter la Nouvelle-Angleterre, les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Dolphins de Miami, les Titans du Tennessee et les Colts d’Indianapolis sont considérés comme les favoris pour potentiellement le signer.

