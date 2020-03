Tom Brady peut se faire avec des patriotes, déclare Peter King

Tom Brady pourrait en finir avec les New England Patriots, selon Peter King, initié de la NBC NFL.

Au cours des deux derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs sur l’avenir de Brady. Certains pensent qu’il quittera les Patriots. D’autres croient que c’est un verrou qu’il restera.

Alors qu’il reste moins d’un mois avant le début de l’agence libre, les rumeurs ont donné un coup de fouet.

La semaine dernière, l’analyste ESPN NFL Jeff Darlington a surpris beaucoup de gens quand il a suggéré qu’il était peu probable que Brady revienne en Nouvelle-Angleterre. Il pensait que les Titans du Tennessee étaient un candidat beaucoup plus probable pour les futurs services du Temple de la renommée.

“Je suis maintenant au point où je serais stupéfait si Tom Brady retournait en Nouvelle-Angleterre”, a-t-il déclaré.

La réponse à l’évaluation de Darlington a été mitigée. Franchement, les gens ne savaient tout simplement pas quelle crédibilité il devait vraiment faire ce genre de déclarations.

La semaine dernière, King est sorti et a offert à Darlington un soutien indispensable. De l’avis des vétérans de la NFL, les gens devraient «écouter Jeff Darlington» en ce qui concerne les potins de Brady.

Selon King, Darlington est «légitime dans le cercle serré» avec certains des plus proches confidents de Brady.

De l’avis de Darlington, Brady cherche à quitter les Patriots parce qu’il veut un nouveau défi.

“Tout le monde veut parler de Tom Brady et Bill Belichick et de leur relation, et dans une certaine mesure, cette dynamique en fait partie”, a-t-il déclaré à King.

«Mais je pense aussi qu’il s’agit d’explorer un nouveau défi – de se revigorer. Je pense aussi que c’est autant une question d’expérience globale que d’essayer de gagner un autre ring. »

Où Brady finira-t-il finalement? Il ne nous reste que quelques semaines pour obtenir notre réponse une fois pour toutes.