Tom Brady recherche une équipe; quitte les Pats après 20 ans

Je ne sais pas ce qui m'attend dans mon futur football, mais il est temps pour moi d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et ma carrière, a déclaré Tom Brady, qui sera le quart-arrière partant le plus âgé à 43 ans.

Les anges. Tom Brady a annoncé son départ des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mettant fin à une carrière de deux décennies avec l’équipe qui l’a vu devenir le quart-arrière le plus titré de l’histoire de la NFL, avec six championnats.

Brady, qui est venu pour la première fois en agence libre à l’âge de 42 ans, a déclaré qu’il souhaitait continuer à jouer, bien qu’il n’ait pas révélé quel maillot il porterait lors de la prochaine saison de la NFL, dont le calendrier pourrait être affecté par l’émergence du coronavirus.

Cependant, il s’est avéré que le quart-arrière signera avec les Buccaneers de Tampa Bay pour 30 millions de dollars par an, selon des sources citées par ESPN, bien qu’il soit également recherché par les Colts d’Indianapolis, les Chargers de Los Angeles et les Dolphins de Miami.

Au début de la saison 2020-2021, Brady sera le plus ancien quart-arrière partant de la ligue, à 43 ans. Bien que mon parcours de football m’emmène dans d’autres endroits, j’apprécie tout ce que nous avons accompli et je suis reconnaissant pour les réalisations de notre incroyable équipe, a déclaré Brady, qui était frustré lors de ce qui s’est avéré être sa dernière saison avec le Patriotes, opérant souvent avec une équipe d’accueil inexpérimentée.

Brady est pleinement considéré comme le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL, avec un record de six titres du Super Bowl, dans une carrière avec les Patriots qui a duré trois décennies différentes.

Il a également quatre prix pour le joueur le plus utile du Super Bowl et trois de la saison de la NFL: 2007, 2010 et 2017. Il est également le quart-arrière le plus âgé à avoir remporté le Super Sunday, guidant les Patriots vers la victoire sur le Los Angeles Rams en 2019 à 41 ans.

Les neuf apparitions totales de Brady dans ce match sont un autre chiffre qui n’a été atteint par aucun autre joueur de la NFL, témoignant de son extraordinaire longévité.

Fin à un couple emblématique

Son départ de la Nouvelle-Angleterre met fin à l’un des couples les plus emblématiques non seulement de la NFL, mais dans l’histoire du sport américain: celui qu’il a formé avec l’entraîneur Bill Belichick, qui est à l’avant-garde des Pats depuis le début de la La carrière de Brady, choisie seulement au numéro 199 du repêchage de 2000. Belichick a fait confiance au jeune homme jusqu’à ce qu’il devienne un joueur capable de diriger une dynastie, qui, dans ses adieux, n’a pas hésité à le qualifier de meilleur quart-arrière de tous temps.

Ailleurs, les Saints de la Nouvelle-Orléans et le quart-arrière vedette Drew Brees ont signé un contrat de 50 millions de dollars pour deux ans, a déclaré une personne proche de la situation à Ap.

Brees a raté cinq matchs la saison précédente, en raison d’une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale sur sa main lanceuse. Cependant, il a continué d’être productif et a mené les Saints à leur troisième apparition consécutive en séries éliminatoires.

Les taux de réussite complets de Brees sont les meilleurs de l’histoire de la NFL, avec 74,4% en 2018 et 74,3% en 2019.

