Tom Brady révèle pourquoi il a quitté les Patriots

Tom Brady révèle pourquoi il a quitté les Patriots

Tom Brady a révélé pourquoi il avait quitté les New England Patriots après avoir passé deux décennies avec l’organisation.

Maintenant, plusieurs semaines après avoir officiellement pris la décision de quitter son ancienne équipe pour les Buccaneers de Tampa Bay, le futur Temple de la renommée explique pourquoi il a fait ce qu’il a finalement fait.

«J’ai tellement appris au cours de mes 20 ans en Nouvelle-Angleterre – et je veux apporter ces choses à une nouvelle équipe», a-t-il écrit.

Un message pour la Nouvelle-Angleterre.

Par @TomBrady.

En partenariat avec @ UnderArmour.https: //t.co/6xkzfCRw5H

– The Players’s Tribune (@PlayersTribune) 6 avril 2020

«En ce moment, cependant, j’ai des choses à prouver. La seule façon est de passer. Si je ne le fais pas, je ne saurai jamais ce que j’aurais pu accomplir.

«Vouloir faire quelque chose est différent de le faire. Si je me tenais au pied d’une montagne et que je me disais que je pouvais escalader le plus haut sommet, mais que je n’y faisais rien, à quoi ça sert? “

Dans quelle mesure les Buccaneers réussiront-ils finalement avec Brady à la barre? Le temps nous le dira.

En relation: Jarrett Stidham commencera-t-il pour les Patriots?