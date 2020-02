Tom Brady revient officiellement aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre?

C’est l’impression que certains initiés ont.

Au cours des dernières semaines, la spéculation s’est répandue que Brady est en train de quitter la ville. Cette notion n’est pas totalement infondée.

À ce jour, Brady a très peu indiqué qu’il souhaitait retourner en Nouvelle-Angleterre. Cela dit, la raison pour laquelle il a offert si peu d’indications est qu’il n’a pas vraiment parlé de son libre agence en attente.

C’est presque comme si en ne se manifestant pas explicitement et en affirmant qu’il voulait retourner chez les Patriotes, beaucoup l’ont pris comme un signe qu’il voulait aller ailleurs.

Cela, couplé à l’intérêt que les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Buccaneers de Tampa Bay, les Cowboys de Dallas, les Colts d’Indianapolis, les Dolphins de Miami et les Titans du Tennessee ont montré en lui, a été une recette pour des rumeurs sans fin.

À ce jour, cependant, Brady ne s’est pas vraiment montré enclin à quitter la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots sont l’équipe qui l’a repêché et avec laquelle il a remporté six Super Bowls.

Selon divers initiés qui ont parlé au Bleacher Report, les chances que le joueur de 42 ans joue quelque part dans la nouvelle saison prochaine ne sont pas aussi élevées que beaucoup semblent le penser.

“[Bill] Belichick sait qu’il ne peut pas gagner un titre avec les quarts-arrière sur le marché, et il sait qu’il ne peut pas en rédiger un [where they are] dans le premier “, a déclaré récemment un éclaireur de la NFL.

“Et n’oubliez pas, Josh McDaniels est revenu. Brady aussi. “

Plus probable qu’improbable, les Patriots accorderont à Brady un contrat de 30 millions de dollars qui lui permettra confortablement de rentrer chez lui. De cette façon, tout le monde gagne.

Si Brady part, il se retrouvera probablement avec les Chargers. Mais il est plus probable qu’improbable qu’il se retrouvera en Nouvelle-Angleterre.

