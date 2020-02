Tom Brady se retrouve-t-il avec des chargeurs, des titans ou des Bucs?

Tom Brady se retrouve-t-il avec les Chargers, Titans ou Bucs?

Ce n’est un secret pour personne que Brady est un agent libre cette intersaison. Un agent libre sans restriction, à cela.

Il aura son choix de la portée en ce qui concerne l’organisation pour laquelle il jouera ensuite.

À ce jour, les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Colts d’Indianapolis, les Titans du Tennessee et les Dolphins de Miami ont tous exprimé leur intérêt à le faire venir.

Et cela ne veut rien dire du fait que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre veulent évidemment le retenir et seraient prêts à lui offrir 30 millions de dollars par an pour le faire.

Cela dit, Brady semble avoir à cœur quelque chose de nouveau.

Le joueur de 42 ans est très clairement devenu déçu par le manque de talent qui l’entourait la saison dernière en Nouvelle-Angleterre. Pour aggraver les choses, il a toujours pris moins que le top dollar sur ses contrats spécifiquement pour s’assurer que l’équipe dispose de suffisamment de marge de manœuvre financière pour signer des agents libres.

En relation: Raiders va signer Tom Brady, échanger contre Stefon Diggs?

Cette intersaison, Brady a clairement défini ses priorités.

. @ GottliebShow: Tom Brady sera-t-il en Nouvelle-Angleterre l’année prochaine?

TJ Houshmanzadeh: Non, 0% de chance… Si je devais dire quelle équipe, ce serait l’une des trois entre Tampa Bay, Los Angeles et Tennessee pic.twitter.com/NIYpPehCvS

– Herd w / Colin Cowherd (@TheHerd) 7 février 2020

La priorité numéro un est d’être payé. Il veut beaucoup pour ce qui sera probablement le dernier contrat de sa carrière. Plus d’économiser de l’argent pour son équipe. Il est temps pour Brady d’obtenir le sien.

La priorité deux est de s’assurer qu’il y a un bon casting de soutien autour de lui. L’année dernière, l’extinction du Wild Card Game de l’AFC contre les Titans était une gêne pour toutes les personnes impliquées.

Brady fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se reproduise plus.

En relation: Est-ce que les Packers signeront l’entraîneur des 49ers Katie Sowers?

Récemment, l’ancien grand receveur des Bengals de Cincinnati est devenu l’analyste de Fox Sports T.J. Houshmandzadeh a offert son pronostic sur ce qui va se passer avec Brady.

À son avis, il y a un «zéro pour cent» tiré sur Brady qui revient aux Patriots.

“Brady ne sera pas [in New England],” il a dit.

«Zéro pour cent de chance. Si je devais dire quelle équipe [Brady goes to], ce serait l’un des trois entre Tampa Bay, Los Angeles et Tennessee. »

En relation: Cowboys signe une étoile pour un contrat record

S’il est peu probable que Houshmandzadeh ait une idée particulière du processus décisionnel de Brady, sa confiance dans la question est intrigante.

Il semble très, très certain que Brady quitte la Nouvelle-Angleterre.

Les chargeurs, les titans et les boucaniers apportent également leurs propres ensembles de forces et de faiblesses uniques. Les trois entraîneurs ont un formidable entraînement, des défenses solides et de gros trous béants chez le quart-arrière que Brady pourrait combler.

Va-t-il finalement rejoindre l’une de ces équipes? Le temps nous le dira.

En relation: La négociation des patriotes avec Tom Brady prend une tournure étrange