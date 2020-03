Tom Brady signe avec Bucaneros

Ap et .

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a15

Tampa, Floride. Dans une nouvelle scène pour la NFL, Tom Brady a décidé de raccrocher l’uniforme rouge, blanc et bleu des New England Patriots pour porter les couleurs étain et rouge des Buccaneers à Tampa Bay, quand il aura 43 ans en août. Le super champion d’Oaxaca a signé un contrat de deux ans en agence libre avec les Bucs, se lançant dans ce qu’il a appelé un nouveau voyage dans le football. L’accord lui garantit 50 millions de dollars et comprend une prime à l’embauche de 10 millions de dollars et un salaire de 15 millions de dollars d’ici 2020. Excité, humble et affamé … s’il y a une chose que j’ai apprise dans le football américain, c’est que personne ne s’en soucie. ce que vous avez fait l’année dernière ou l’année précédente, a écrit Brady. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs et de leur montrer qu’ils peuvent me croire et me faire confiance, a déclaré le quadruple joueur le plus utile du Super Bowl. “Tom est le quart-arrière le plus titré de l’histoire de notre ligue, mais ce qui le rend spécial, c’est sa capacité à améliorer ceux qui l’entourent”, a déclaré l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians, qui a travaillé avec Peyton Manning, Ben Roethlisberger. , Andrew Luck et Carson Palmer au cours d’une longue carrière dans la NFL comme entraîneur. Tampa Bay n’a pas avancé en séries éliminatoires depuis 2007 et n’a plus remporté de match éliminatoire depuis 2002, année où elle a remporté le trophée Vince Lombardi.

