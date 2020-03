Tom Brady signe avec… les Buccaneers de Tampa Bay?

En mai 2009, Tom Brady a déclaré à Peter King, de Sports Illustrated, qu’il se sentait «assez vide» boitant hors du terrain avec un ACL déchiré pendant la semaine 1 de la saison 2008.

“Vous descendez, ils vous emmènent hors du terrain, l’arbitre siffle, le chronomètre des 25 secondes démarre, et ils jouent le jeu sans vous”, a déclaré Brady. “Vous vous dites:” Wow. C’est vraiment comme ça. Ils jouent sans toi. »

Plus d’une décennie plus tard, Brady jouera sans les Patriots. Brady va signer un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay pour environ 30 millions de dollars par an, selon Ian Rapoport de NFL Network. Le tirage au sort Brady s’est finalement résolu aux Chargers et aux Buccaneers, les Buccaneers ayant prévalu. Les informations selon lesquelles Brady se dirigeait vers Tampa sont survenues quelques heures après avoir publié deux messages sur Instagram annonçant son départ de la Nouvelle-Angleterre. Dans un message, il a remercié tous les membres de l’organisation des Patriots et dans le second, il a remercié les fans de la Nouvelle-Angleterre.

Brady quittant la Nouvelle-Angleterre termine peut-être la plus grande course de l’histoire des sports d’équipe américains. Dans une ligue conçue pour la parité et les cycles de réussite à court terme, les Patriots sous Brady et Bill Belichick ont ​​atteint 13 matchs de championnat de l’AFC et neuf Super Bowls tout en remportant six trophées Lombardi en 20 ans. En seulement deux décennies, ils ont égalé la marque du plus grand nombre de victoires au Super Bowl pour n’importe quelle franchise. Les Brady-Belichick Patriots seront définis non seulement par la victoire, mais par la réinvention. Dans la première trilogie des Super Bowls, Brady était manager de jeu. Au cours de la demi-décennie suivante, il a graffité le livre des records de la NFL avec une saison 18-1 en 2007 avec une infraction qui a créé le football moderne. Lorsque Brady est entré dans la ligue, le football n’avait pas d’icône définitive de la plus grande de tous les temps. Maintenant qu’il quitte les Patriots, il est presque unanimement considéré comme ce mec.

La dernière passe de Brady en tant que Patriot était un pick-six, mais rétrospectivement, c’était l’audition parfaite pour remplacer Jameis Winston, qui a terminé son temps avec Tampa Bay sur un pick-six pour établir le record de pick-six dans une saison.

Maintenant, comme des milliers d’autres snowbirds, Brady déménage en Floride alors qu’il envisage de prendre sa retraite. Mais TB to TB est une situation de football fascinante. Brady hérite peut-être du meilleur duo de receveurs de la ligue, Mike Evans et Chris Godwin, mais il y a des questions sur sa compatibilité avec l’équipe. L’entraîneur-chef Bruce Arians et le coordinateur offensif Byron Leftwich (qui a deux ans de moins que Brady) ont une attaque passagère définie par des lancers profonds dans le champ. Evans et Godwin ont fait leur argent l’année dernière sur ces passes profondes. Brady a 43 ans en août, et quiconque l’a regardé au cours des deux dernières années sait que la force de ses bras a diminué. Brady a dit qu’il voulait jouer jusqu’à l’âge de 45 ans, mais jouer jusqu’à 45 ans tout en devenant soudainement un passant profond pourrait mener une guerre à deux fronts avec Father Time et les lois du mouvement d’Isaac Newton. Les Buccaneers devront ajuster leur attaque, ce qui a mené la ligue à passer les verges l’an dernier pour effectuer des lancers plus courts pour Brady. Les Buccaneers ont le pire retour en arrière de la ligue, alors ne les attendez pas en 2020. Les extrémités serrées de Tampa sont talentueuses, ce qui serait une bonne nouvelle pour Brady, sauf que les Ariens les utilisent rarement (demandez la fantaisie de OJ Howard) propriétaires combien de fois il a joué l’année dernière). Rapoport a rapporté que Brady était plus soucieux de rester sur la côte Est pour être près de sa famille dans le Massachusetts (la Floride est beaucoup plus proche que Los Angeles) que tout changement de régime spécifique, il est donc possible que Brady et les Ariens misent sur le fait qu’ils peuvent comprendre le schéma change cette intersaison.

La bonne nouvelle pour Brady est que les Buccaneers ont une bonne ligne offensive dont le noyau est signé pour les trois prochaines saisons, donc il aura une certaine protection s’il reste à Tampa jusqu’à ses 45 ans. Evans et Godwin sont les meilleurs récepteurs qu’il ait eus depuis que Randy Moss était sur les Patriots il y a 10 ans. Si Brady veut prouver ce qu’il peut faire en tant que passeur, Tampa est un enfer d’endroit à montrer. C’est aussi amusant pour nous. Le calendrier des Bucs opposera Brady à Patrick Mahomes et aux Chiefs, à Aaron Rodgers et aux Packers, à Drew Brees et aux Saints, à deux matchs contre les Falcons, à un match de vengeance contre les Giants et à ce qui aurait pu être un match contre les Chargers (adieu). , Jeux AFC East cupcake). Sans oublier qu’il y a une réelle chance que nous voyons Brady, le plus grand joueur de football de tous les temps, portant un uniforme de Buccaneers orange crème à un moment donné au cours des deux prochaines années.

L’image de Brady portant un «12» dans un uniforme de Tampa est assez discordante pour poser la question de savoir comment tout cela s’est produit. Bref, il semble que travailler n’importe où pendant 20 ans peut entraîner une certaine insatisfaction, même si elle s’accompagne d’un succès sans précédent. Brady a presque quitté le camp d’entraînement des Patriots en août 2019 parce qu’il était tellement frustré par sa négociation de contrat, selon Tom E. Curran de NBC. Il y a eu un étrange différend entre son entraîneur personnel, son équipe et son ancien remplaçant Jimmy Garoppolo avant que Garoppolo ne soit échangé aux 49ers il y a quelques années qui a troublé la relation de Brady avec l’équipe, selon un rapport de Seth Wickersham. Il y a sûrement plus d’histoires à raconter sur la mesure dans laquelle les relations de Brady avec l’équipe, en particulier avec Belichick, s’étaient effilochées.

Certaines de ces histoires pourraient provenir de Brady lui-même. Il a annoncé la semaine dernière qu’il avait démarré une société de production et la première production sera probablement le regard en coulisse sur sa décision d’agence libre. Peut-être quelque part dans ces interviews, Brady mentionnera les dizaines (des centaines?) De joueurs avec lesquels il a vu les Patriots rompre les liens avec un an trop tôt plutôt qu’un an trop tard, l’une des caractéristiques les plus dures de Patriot Way. Chaque fois que Brady voyait un joueur talentueux couper ou échanger, quelque part dans le fond de son esprit, il devait se demander quand son heure viendrait. S’il y a des preuves que Brady faisait attention en Nouvelle-Angleterre, c’est qu’il a quitté l’équipe avant que l’équipe ne puisse le quitter. Brady a eu un aperçu de la vie sans football quand il a déchiré son LCA en 2008. Cette année-là a également montré aux Patriots un aperçu de la vie sans Brady. Il reste la seule année des 17 dernières qu’ils ont perdu l’AFC Est. Tom Brady sur les Buccaneers est ahurissant, mais il a appris il y a longtemps avec quoi nous nous débattons tous maintenant. Les Patriots joueront sans lui.