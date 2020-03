Tom Brady signe officiellement avec les Buccaneers de Tampa Bay

Tom Brady signe officiellement avec les Buccaneers de Tampa Bay. L’accord devrait être conclu une fois pour toutes mercredi.

Tôt mardi matin, le futur du Temple de la renommée, âgé de 42 ans, a publié sur les réseaux sociaux qu’il en avait fini avec les New England Patriots. Après 20 ans, il choisirait de rejoindre une autre franchise.

Bien que Brady n’ait pas révélé où il allait, les initiés ont pu obtenir le scoop avant que le mot officiel ne soit prononcé.

Selon l’initié de la NFL Dale Arnold, Brady se dirige définitivement vers Tampa Bay.

De ma source: les @Buccaneers annonceront leur accord avec @TomBrady demain. L’affaire est conclue.

“Les Buccaneers vont annoncer leur accord avec Tom Brady demain”, a-t-il déclaré. “L’accord est fait.”

Cela coïncide avec quelque chose que l’animateur de radio de Fox Sports, Colin Cowherd, a déclaré mardi.

“On m’a dit que Tom Brady signe demain avec Tampa Bay”, a rapporté Cowherd.

Cela dit, la personnalité de la radio polarisante a averti que sa source n’était pas une “source de football”, quoi que cela signifie.

“On m’a dit que Tom Brady signe demain avec Tampa Bay.”

“Ce n’est pas une” source footballistique “, c’est une source” Icon “, et quelqu’un dans la stratosphère de Tom qui connaît Tom et qui est une personne célèbre”, a déclaré Cowherd. “Il dit Tampa.”

Les Chargers de Los Angeles et les Dolphins de Miami auraient également prétendu être les candidats aux services de Brady, mais à la fin de la journée, l’entraîneur-chef Bruce Arians et l’organisation Buccaneers ont clairement présenté un dossier plus convaincant.

