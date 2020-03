Tom Brady sur ce qui lui manquera le plus chez les patriotes

Tom Brady a expliqué ce qui lui manquerait le plus au sujet des Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière.

Vendredi dernier, Brady a officiellement signé un accord pluriannuel avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Cette semaine, Brady a expliqué ce qui a conduit à son déménagement de la Nouvelle-Angleterre à Tampa Bay.

“Je ne veux pas parler du passé, car cela ne concerne pas ce qui est important pour mon avenir et ce qui se passe pendant cette intersaison pour moi”, a-t-il déclaré.

«Je n’ai eu que deux décennies d’expériences incroyables et d’apprentissage de certains des meilleurs joueurs, des meilleurs entraîneurs et de la propriété de l’équipe. Pour nous tous, les choses dans la vie peuvent changer, et vous devez pouvoir vous adapter et évoluer. “

Tom Brady ne jette aucune pierre vers les Patriots en discutant de son départ https://t.co/I1Xbk1dE6j

– Boston Herald Sports (@BosHeraldSports) 24 mars 2020

Brady a ensuite expliqué ce qu’il aimerait le plus chez les Patriots.

“Chaque fois que vous partez quelque part, c’est très émouvant. . . la transition est très émouvante avec beaucoup de gars avec qui j’ai parlé, avec qui j’ai partagé le terrain », a-t-il déclaré.

«Les relations sont ce qui m’importe le plus. Je vais être ami avec mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers et anciens entraîneurs le reste de ma vie. Ça ne va pas partir parce que je porte un maillot différent. “

Comment Brady s’en sortira-t-il dans sa nouvelle localité? Le temps nous le dira.

En relation: Les patriotes ne veulent pas de Cam Newton et Andy Dalton