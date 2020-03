Tom Brady-to-the-49ers donne trop de sens au renvoi

Plus tôt cette semaine, j’ai décomposé les points d’atterrissage réalistes du quart-arrière des Patriots Tom Brady. Certaines équipes, comme les Raiders et les Chargers, avaient été fréquemment liées à Brady depuis le début de la saga sur son libre agence imminente à l’automne. D’autres, comme les Titans et les Buccaneers, sont des candidats de cheval noir qui pourraient lui offrir beaucoup du point de vue du football.

Une équipe que j’ai laissée sur la liste était les 49ers de San Francisco – oui, il y avait eu des rumeurs reliant le triple joueur par excellence et l’équipe pour laquelle il a grandi, mais le mot clé ici était réaliste. Les 49ers viennent juste à un quart de gagner le Super Bowl, et ils ont un partant titulaire dans Jimmy Garoppolo qui, malgré toutes ses verrues, a été un leader dans les vestiaires et a montré qu’il peut prospérer dans l’attaque de Kyle Shanahan. Pourquoi voudraient-ils couper l’appât sur Garoppolo seulement deux ans après l’avoir encré à l’un des contrats les plus riches de l’histoire de la NFL pour obtenir peut-être une saison ou deux de Brady, 42 ans?

Nous devons maintenant considérer ce scénario, car les médias ont de plus en plus le sentiment que Brady-to-San Francisco est une possibilité réelle. L’ancien Niner Deion Sanders a alimenté l’incendie ce week-end, Peter King a abordé le sujet dans sa chronique post-moissonneuse-batteuse, Mike Florio de ProFootballTalk en a discuté avec Phil Simms cette semaine, et le journaliste de NBC Sports Boston Tom E. Curran, parmi les plus branchés les gens de Foxborough, pense que c’est possible. Avec des rapports selon lesquels la première discussion sur le contrat du quart-arrière avec Bill Belichick ne s’est pas bien passée – ainsi que le fait que le directeur général de Niners, John Lynch, a déjà essayé de l’échanger pour lui, en 2018 – il est temps de mettre plus d’options sur la table et de reconsidérer ce que signifie réaliste dans ce contexte. Aucun joueur n’a jamais eu une carrière comme Brady, alors peut-être qu’il aura une agence gratuite comme personne avant lui. Et cela pourrait le conduire à San Francisco. Mais cela aurait-il du sens pour chaque camp?

Pour les 49ers, cela dépend de la quantité de mise à niveau qu’ils pensent que Brady serait sur Garoppolo. Le San Francisco QB a été légèrement meilleur que Brady tout au long de son ascension et baisse 2019 – il a terminé 10e en yards nets ajustés par tentative et 12e en ESPN Total QBR, tandis que Brady a terminé 17e dans les deux catégories – mais Garoppolo était un handicap dans le Super Bowl LIV, alors qu’il ratait à plusieurs reprises des récepteurs, a lancé plusieurs choix éreintants et semblait généralement perdu face à la pression de Frank Clark et du front défensif des Chiefs. Les 49ers détenaient une avance dans le quatrième quart, mais ont abandonné 21 sans réponse dans le cadre tout en ne dépassant jamais la ligne des 49 yards des Chiefs. San Francisco avait limité le rôle de Garoppolo avant le Super Bowl – il n’a lancé que 19 passes dans la ronde de division et huit dans le match de championnat NFC – et quand l’équipe avait besoin de lui pour livrer, il ne pouvait pas.

On ne sait pas si 2019 Tom Brady aurait été meilleur dans cette situation. Il avait son pourcentage d’achèvement le plus bas depuis 2013, a lancé son plus petit nombre de touchés en une saison complète depuis 2006 et a terminé 18e au classement des passants, en dessous de Gardner Minshew II et Philip Rivers. Mais Brady travaillait avec peut-être le pire personnel offensif qu’il ait jamais eu. Rob Gronkowski a pris sa retraite au printemps dernier, et la Nouvelle-Angleterre a été laissée à l’écart de Matt LaCosse et de Ben Watson, 39 ans. Les Patriots ont joué sur Antonio Brown et Josh Gordon, mais aucun n’a réussi à traverser la saison en raison de problèmes hors champ. Les deux choix de première ronde N’Keal Harry et l’acquisition de mi-saison Mohamed Sanu ont été sérieusement entravés par des blessures, tout comme l’attaquant Isaiah Wynn, qui a passé une grande partie de l’année en IR. Le centre David Andrew a raté l’année 2019 avec des caillots de sang dans les poumons, et le latéral James Develin, tranquillement un rouage important dans l’offensive de l’équipe, a vu sa saison se terminer en septembre après une blessure au cou. Il est impossible de dire combien Brady a décliné en 2019 – s’il l’a fait du tout. Et si l’âge a joué un rôle dans sa campagne médiocre, les Patriots ne l’ont pas caché: il a eu 613 tentatives de passes en 2019, près de 140 de plus que Garoppolo.

Alors que la ligne offensive de San Francisco s’en sortait moins bien que celle de la Nouvelle-Angleterre dans les notes de protection contre les passes de Football Outsiders, l’équipe fournirait à Brady plusieurs choses qui lui manquaient l’année dernière: à savoir, une option de réception fiable pour les jeunes dans Deebo Samuel et une fin serrée mondiale à George Kittle, que même Gronkowski pense être semblable à Gronk. L’offensive de Kyle Shanahan n’est probablement pas un ajustement parfait pour Brady – le champion du Super Bowl à six reprises n’a jamais eu beaucoup de mobilité de poche, même quand il était jeune, et oublie d’exécuter les concepts de RPO avec lui sous le centre – mais les Niners peuvent apprécier sa décision – (seulement huit choix à un taux d’interception de 1,3% l’an dernier contre 13 à 2,7% pour Jimmy). S’ils veulent que cela se produise, ils peuvent ajuster leur infraction pour que cela fonctionne.

Les 49ers peuvent également prendre cette décision sans encourir beaucoup de problèmes financiers: couper Garoppolo avant le 1er avril ou le négocier avant le 1er juin ne ferait que 4,2 millions de dollars de plafond mort dans leurs livres pour 2020. Le plafond salarial devrait atteindre 200 millions de dollars. , c’est une bouchée de pain relative. Passer de Garoppolo libérerait 22,4 millions de dollars supplémentaires, ce qui porterait leur espace total à environ 40 millions de dollars. Brady, qui devrait rapporter environ 30 millions de dollars par an, en mangerait une grande partie, mais San Francisco aurait encore de la place pour essayer de re-signer le receveur Emmanuel Sanders et le latéral Kyle Juszczyk.

Pour Brady, la décision est plus évidente: il rejoindrait les champions en titre de la NFC, qui disposent de l’une des meilleures défenses et attaques précipitées de la ligue, et se mettent au travail avec un sorcier offensif à Shanahan. Mais il y a aussi un élément émotionnel pour Brady, originaire de San Mateo qui a grandi en idolâtrant Joe Montana. Après avoir vu son héros d’enfance passer ses dernières saisons dans la NFL dans une équipe autre que celle avec laquelle il a conçu sa légende, Brady semble disposé à faire de même. Et maintenant, il peut avoir la chance de le faire en rouge et or, tout en arrivant à expédier Garoppolo hors de la ville une fois de plus.

Bien sûr, les rumeurs ne sont que cela pour le moment, et nous ne saurons rien avec certitude jusqu’à ce que l’agence libre commence à la mi-mars. En surface, cela semble être une spéculation facile à rejeter, et le pari sûr est que les Niners garderont le Garoppolo bien-aimé en ville pendant au moins 2020, de peur qu’ils ne sèment la division dans les vestiaires. Mais finalement, l’un des écrans de fumée Brady révélera un incendie. Cela pourrait être à Las Vegas, au Tennessee, à Indianapolis ou même à San Francisco. À tout le moins, nous devrons peut-être repenser ce qui est réaliste.