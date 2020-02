Tom Breese a affronté sa santé mentale de front et est meilleur que jamais avant le retour de l’UFC contre Brendan Allen

Tom Breese est un combattant de l’UFC recruté depuis cinq ans maintenant, mais il n’a combattu que deux fois au cours des trois dernières années et demie.

La dernière sortie du produit de Birmingham était un vainqueur de la performance de la nuit contre Dan Kelly à Liverpool en 2018 et maintenant il est enfin prêt à revenir.

UFC.com

Tom Breese revient à l’action après une mise à pied de 18 mois ce samedi

Breese, 28 ans, affrontera Brendan Allen à l’UFC Fight Night 169 ce samedi dans son deuxième concours de poids moyen qui cherche à améliorer sa fiche de 11-1.

talkSPORT a eu la chance de parler à Breese avant son retour ce week-end.

Bonjour Tom! Vous avez passé beaucoup de temps hors de l’octogone ces dernières années pour diverses raisons, dites-nous ce que vous avez fait pendant cette période?

Une chose à mon sujet, je m’entraîne depuis que j’ai 15 ans et je n’ai pratiquement jamais manqué une journée d’entraînement. Je me suis toujours entraîné régulièrement une ou deux fois par jour, donc je fais toujours des améliorations. J’essaie toujours de m’améliorer sur les plans athlétique et technique, mais aussi mental.

C’est une grande chose sur laquelle je me concentre, le côté mental des choses. J’ai donc intégré de nombreux stimuli de pluie différents dans mon programme maintenant. Je fais beaucoup plus de natation, beaucoup plus de gymnastique dans le but d’être un meilleur athlète.

Travailler sur différentes compétences de frappe. J’ai participé à de nombreuses compétitions de ju-jitsu, en essayant de progresser autant que possible dans mon jeu de grappling.

Il y a eu des rapports selon lesquels vous souffriez d’anxiété avant l’UFC de Londres l’année dernière également. Vraisemblablement, vous avez abordé cette question pendant votre temps libre et vous êtes dans un bon état d’esprit?

J’ai beaucoup appris sur l’esprit humain en général. Nous sommes en fait beaucoup plus compliqués que nous ne le pensons. J’ai donc vraiment étudié ces choses; la philosophie, l’esprit humain, etc. et je suis à un endroit formidable maintenant.

Je suis très expérimenté avec ces choses et je me sens calme et calme dans les combats à venir.

Tom Breese a l’habitude de terminer ses adversaires avec une fiche de 11-1

Comment les choses sont-elles arrivées à ce point, pensez-vous? Quels changements avez-vous apportés?

Je pense que pour moi, j’ai eu quatre combats en l’espace d’un an pour réduire le poids welter – je suis un très grand homme, non? [He’s 6-foot-3] C’était certainement une grande cause d’épuisement professionnel. Et aussi, j’ai fait beaucoup de sparring au fil des ans, du sparring de boxe lourd. J’ai toujours été sur le ring avec certains des meilleurs boxeurs de la planète.

Personne n’a mis les rondes que j’ai sur le ring, mais c’est aussi beaucoup de traumatismes crâniens. Vous devez regarder ces choses, les évaluer et apporter des changements, alors c’est ce que je fais. J’ai fait quelques changements pour mon bien-être et donc ma carrière.

Diriez-vous que le passage du poids welter au poids moyen a changé la donne pour vous? Vous avez toujours été un énorme welter, mais il semble que de plus en plus de combattants apprennent que tout ne dépend pas de la taille

100 pourcent. Parce que je sais que je peux y aller et jouer avec le poids auquel je suis le meilleur. C’est plus une question de performance que d’y entrer et d’être plus grand que mon adversaire.

Je vais entrer dans l’octogone avec le poids auquel je me promène, auquel j’ai l’habitude de m’entraîner. C’est donc une chose énorme, plutôt que d’être épuisé et de se sentir décharné.

Quel est le plan pour toi cette année? On pourrait supposer que vous cherchez à vous battre aussi souvent que possible?

Je voudrais être cohérent, je ne voudrais pas de longues mises à pied cette année. Si je peux entrer dans l’octogone trois à quatre fois cette année, ce serait bien. Ce serait un grand progrès.

UFC.com

Tom Breese fête sa victoire sur Luiz Dutra de retour en 2015

De nombreux combattants préfèrent s’entraîner à la maison plutôt que d’aller dans des camps en Amérique maintenant, préférez-vous vous entraîner au Royaume-Uni?

J’ai une académie appelée Renegade MMA. Je dirige l’académie, je m’entraîne à l’académie et nous avons beaucoup de combattants de qualité supérieure là-bas. Leon Edwards, Jai Herbert – il vient juste d’être signé à l’UFC – beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands professionnels.

La formation a été formidable. Nous avons fait voyager beaucoup de combattants pour nous entraîner, Damir Hadzovic, des gens comme ça, donc une formation de bonne qualité dans ma ville natale et la salle de gym est à environ 10 minutes de chez moi, donc je ne peux pas me plaindre.

Parlons de la qualité de Birmingham en ce moment – les frères Edwards en sont un bon exemple – diriez-vous que votre salle de sport a beaucoup à voir avec le foyer de talents?

C’est définitivement un effort d’équipe. Je pense que c’est plus la philosophie du gymnase, la philosophie de l’entraînement. Tout le monde essaie de s’améliorer et tout le monde travaille très dur.

Si vous avez une salle de sport remplie d’athlètes affamés et dévoués ayant la bonne mentalité, c’est puissant. Et c’est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde est prêt à venir tous les jours et à travailler dur les uns pour les autres et pour le bien de l’équipe et les uns des autres.

Enfin, dites-nous comment vous allez battre Allen samedi?

Je pense que ma personnalité a un effet sur mon style et si vous regardez mon album, j’ai beaucoup de finitions là-bas. Je cherche définitivement à tuer pour celui-ci.

Je cherche à arrêter Brendan Allen et à y aller et à lui faire du mal. À l’UFC, il n’y a pas de tasses – c’est un combattant de qualité. J’ai hâte de relever le défi.

Vous pouvez voir Breese en action ce samedi sur BT Sport ou sur UFC Fight Pass.

