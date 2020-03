Tom Izzo devient honnêtement honnête à propos de l’État du Michigan

Tom Izzo est devenu brutalement honnête à propos de Michigan State après une fin décevante de la saison universitaire de basket-ball pour les Spartans.

Avec un record global de 22-9 et une marque de Big Ten de 14-6, beaucoup considéraient les Spartans comme l’un des programmes qui pourraient faire une course profonde dans le tournoi NCAA.

Derrière des talents comme Cassius Winston et Xavier Tillman, Michigan State semblait avoir toute la puissance de feu nécessaire pour faire de réels dégâts dans March Madness.

Malheureusement, le coronavirus a fait dérailler tous ces plans et a entraîné l’annulation totale du tournoi NCAA 2020.

“J’espère donc que les leçons que nous apprenons sont d’apprécier ce que nous avons, de respecter les décisions qui sont prises dans le meilleur intérêt de tous … et de faire de votre mieux pour profiter de chaque jour où vous êtes sur la Terre.”

Mardi, Izzo a partagé un message à son équipe concernant leurs efforts et leur dévouement au cours de la dernière année.

“Il y a eu de nombreuses distractions au cours de l’année que ces joueurs ont dû surmonter”, a-t-il déclaré.

«Et je suis fier d’eux pour ce qu’ils ont fait. Il était plus difficile pour moi de pousser et de tirer. Il y avait des jours où je me sentais mal et je ne savais pas comment gérer les choses. J’ai reçu beaucoup d’aide de beaucoup de gens formidables.

“Quand tout sera dit et fait, ce sera une saison dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.”

Alors que Michigan State renverra une équipe raisonnablement forte la saison prochaine, Winston sera une pièce manquante notable. Il sera intéressant de voir comment Izzo pourra finalement remplacer cette production en 2020-2021.

