Tom Pope, un homme de Port Vale, tweete à nouveau après la défaite de la FA Cup à Man City alors qu’il tient sa promesse

Tout le monde est un expert en matière de football, n’est-ce pas?

Nous disons tous que nous pourrions faire mieux que les joueurs qui sont au plus haut niveau dans le confort de notre fauteuil.

Cependant, ce n’est pas souvent le cas lorsqu’un joueur exclut publiquement un collègue professionnel, en particulier lorsqu’il joue à des niveaux différents du jeu.

L’attaquant de Port Vale Tom Pope a bel et bien mis son argent là où il était!

L’attaquant de Port Vale, Tom Pope, a tweeté qu’il aurait envie de faire face à John Stones chaque semaine.

Cela est intervenu après que le défenseur ait commis deux erreurs coûteuses lors de la défaite 3-1 de l’Angleterre contre les Pays-Bas lors de la Ligue des Nations l’été dernier.

Après avoir vu les erreurs de Stones, Pope a tweeté: «Je viens de regarder les meilleurs moments du match en Angleterre!

Le pape n’évalue pas l’Angleterre

“Je sais que je suis un joueur de la ligue 2, je sais qu’il joue pour l’Angleterre, je sais qu’il touche 150 000 £ par semaine, je sais qu’il est un million de fois meilleur joueur que moi mais j’aimerais jouer contre John Stones chaque semaine!

“J’en aurais 40 par saison! #soft #weakasp *** ”

Eh bien, Pope a eu la chance de faire ses preuves alors que Vale était nul contre Manchester City, champion en titre de la FA Cup, au troisième tour.

Et avec Pope et Stones sur le terrain, étonnamment, Pope a marqué…

Il a ramené le niveau de la Ligue Deux après qu’Oleksandr Zinchenko a donné l’avantage à l’équipe de Pep Guardiola.

Le but signifiait naturellement beaucoup pour Pope, qui a célébré avec folie.

Cependant, la joie de Pope et Vale a été de courte durée car Sergio Aguero a remis Man City devant juste avant la mi-temps et ils ont fini par gagner le match 4-1.

Mais Pope n’avait pas fini après le match alors qu’il produisait un autre tweet de ceinture.

Il a tweeté: “Désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde, c’est devenu mental!

“Je me suis complètement trompé et je suis tombé en panne pour dire que je marquerais 40 par saison … c’est plus comme 50. Bon week-end.”

