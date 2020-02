Tom Thibodeau peut-il réparer les Knicks?

Ce n’est pas une véritable recherche d’entraîneur de la NBA de bonne foi jusqu’à ce que le nom de Tom Thibodeau soit jeté dans le mélange. En fait, grattez ça. Avant de jeter un coup d’œil à Thibs, une équipe à la recherche d’un entraîneur doit effectuer le grand swing obligatoire chez John Calipari ou Jay Wright. Les Knicks ont déjà traversé cette partie (alerte de spoiler: aucun d’eux ne vient, les gars), alors maintenant ils ont fait leur chemin vers Thibodeau. Selon plusieurs rapports, les Knicks et Thibodeau semblent flirter ensemble alors que la franchise cherche son prochain entraîneur-chef après le limogeage de David Fizdale.

Alors, Thibodeau sera-t-il le premier «sauveur» des Knicks des années 2020? Sur The Jump Wednesday, Brian Windhorst a donné une certaine crédibilité aux rumeurs de Knicks-Thibs en soulignant la relation étroite entre Thibs et son ancien agent Leon Rose, qui a récemment été embauché pour diriger des opérations de basket-ball pour les Knicks. La semaine dernière, j’ai écrit sur la façon dont les relations et les relations de Rose font de lui une figure intéressante du front-office s’il peut tirer parti de ses relations pour convaincre les joueurs (ou, dans ce cas, les entraîneurs) de signer à New York.

Mais New York devrait-il vouloir Thibodeau? Cela ne veut pas dire que Thibs n’est pas un bon entraîneur, mais l’histoire nous a dit que même s’il s’est avéré être un cerveau défensif en tant qu’assistant, ses compétences interpersonnelles et sa capacité à se moderniser font gravement défaut. Ses deux derniers arrêts n’ont pas bien réfléchi à ses capacités d’entraîneur-chef. Thibs a remporté plus de 45 matchs au cours de chaque saison au cours de son mandat de cinq ans avec les Bulls, mais il n’a jamais dépassé les finales de la Conférence de l’Est et s’est forgé une réputation d’exécuter des joueurs dans le sol.

De même, l’expérience des Timberwolves, qui a mis Thibs avec des joueurs jeunes et inexpérimentés, s’est écrasée et brûlée après deux saisons et demie. Même si vous mettez de côté l’éclatement de la pratique de Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns a déclaré que le style de développement de Thibodeau était «une gifle».

Il y a lieu de démontrer que le style «adulte dans la chambre» de Thibodeau pourrait être exactement ce dont une équipe jeune et inexpérimentée comme les Knicks a besoin. En fait, on pourrait affirmer qu’étant donné le gâchis dans lequel ils se trouvent, il est impératif que la franchise trouve un entraîneur avec une voix forte. Là encore, nous avons vu de nombreuses preuves (bonjour, Jim Boylen) que les joueurs NBA d’aujourd’hui ne répondent pas toujours bien aux entraîneurs faisant autorité. Mais Thibs pourrait théoriquement aider: il s’agit d’une franchise qui possède l’une des dix pires unités défensives de la ligue au cours des quatre dernières saisons. Même la défense semble être un problème avancé pour une franchise aussi dysfonctionnelle.

OK, nous devons revenir ici chaque fois que les Knicks reviennent dans les actualités: la source des problèmes des Knicks à cette époque est le propriétaire James Dolan, et il ne va nulle part. Pendant des années, les entraîneurs, les présidents et les directeurs généraux changeants ont été de simples rénovations esthétiques de la façade de la franchise. Tant que Dolan sera là, il faudra un coup de chance exceptionnel pour faire tourner l’équipe.

Mais au crédit des Knicks, il semble que la franchise essaie au moins d’obtenir de nouvelles voix dans Madison Square Garden. Un rapport du New York Daily News indique qu’Allan Houston, l’actuel directeur général de la filiale de la Knicks’s G League, est candidat à une promotion au front office de Rose. Pourquoi pas? Les Knicks peuvent tout aussi bien être une équipe de la Ligue G à ce stade.

Avec autant de flux, le plan de redémarrage des Knicks pour la énième fois est trouble. Les Knicks auraient tenté d’embaucher Rich Cho loin des Grizzlies pour rejoindre le front office, mais Cho semble préférer rester à Memphis, où une reconstruction fonctionne réellement. Il est évident que les Knicks ont besoin d’un nouveau directeur général, mais il semble qu’ils n’aient pas décidé quoi faire avec l’actuel directeur général Scott Perry. Pendant ce temps, Rose a déjà commencé à publier des chiffres du régime précédent, comme le vice-président du développement des joueurs, Craig Robinson, dont les responsabilités auraient été réduites. Il est également remarquable que, même si les rapports initiaux après l’embauche de Rose indiquaient que le courtier en électricité de la NBA, William Wesley (alias World Wide Wes), était sur le point de rejoindre Rose et les Knicks, il semble maintenant qu’il sera juste une «voix influente» sans un emploi officiel avec l’organisation.

En plus de tout cela, nous ne pouvons pas oublier que Thibodeau a exigé le pouvoir du front-office dans son dernier accord avec les Wolves. Il sera fascinant de voir à qui revient le pouvoir au sein de l’organisation. Que les Knicks engagent Thibs ou non, quelqu’un devra m’expliquer comment tout cela fonctionnera.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer