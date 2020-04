Tomás Balcázar, un historien de Chivas, est décédé

▲ Le grand-père et le petit-fils ont marqué la France dans une Coupe du monde: Balcázar en 1954 et Chicharito Hernández en 2010. Photo Jam Media

Lundi 27 avril 2020, p. 2

Tomás Balcázar, ancien sélectionneur national et grand-père de l’attaquant Javier Chicharito Hernández, est décédé ce dimanche à l’âge de 88 ans de complications de santé après avoir été hospitalisé dans un hôpital de Guadalajara depuis jeudi.

Balcázar a joué une décennie (1948 à 1958) avec Chivas, au cours de laquelle il a marqué 51 buts et faisait partie de l’équipe connue sous le nom de déjà méritante, car ils étaient proches d’être champions. Cependant, il excella dans la saison 1952-53 en marquant six matchs consécutifs et égala ainsi le record de Max Prieto.

Une partie du champion

Il a également remporté le premier titre du Flock quand, lors de la campagne 1956-1957, ils ont battu Irapuato avec un but en temps de compensation de Salvador Reyes. Après le triomphe, le temps du champion a commencé avec sept trophées en neuf ans. À cette époque, il est devenu assistant de l’entraîneur Javier de la Torre.

Pendant son séjour avec les rojiblancos, il a coïncidé avec des joueurs devenus des légendes de l’équipe de Guadalajara, tels que Jaime Tubo Gómez, Guillermo Sepúlveda, Crescencio Mellone Gutiérrez, Salvador Reyes, Raúl Arellano, José Jamaicón Villegas et Juan Jasso.

Sa performance avec Chivas lui a permis de faire partie de l’équipe mexicaine qui a disputé la Coupe du monde 1954 en Suisse, dans laquelle il a marqué un but pour la France. L’objectif est devenu emblématique, comme Javier Chicharito Hernández a également marqué pour l’équipe Bleus en Afrique du Sud 2010.

En raison d’une blessure au genou gauche, Balcázar a pris sa retraite à 27 ans, peu de temps après avoir été champion de la ligue avec Chivas. En dehors des terrains, il a été entraîneur dans différentes équipes, ainsi qu’assistant d’Alberto Guerra lors de la saison 1986-1987, lorsque les rojiblancos ont obtenu leur neuvième titre.

Temple de la renommée

Il est entré au Temple de la renommée du football de Pachuca en 2019 avec Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti et Didier Deschamps. Un an plus tôt, il avait reçu le National Sports Award au nom de son petit-fils.

D’anciens footballeurs comme Fernando Quirarte et les clubs de Liga Mx ont pleuré la mort de Balcázar sur les réseaux sociaux. Ramón Morales, qui était très proche de l’ancien joueur de rojiblanco, a publié une photo avec un message de remerciement pour les conseils qu’il a partagés: j’ai eu l’honneur de le rencontrer et il m’a aidé à grandir dans la vie. Mes condoléances.

