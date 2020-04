Tomic: “Nous sommes privilégiés, la baisse de salaire a été le moins qu’on puisse faire”

Avant Tomic, capitaine du basket-ball de Barcelone, a parlé aux médias officiels du club de la réduction de salaire qu’ils ont acceptée. Le Croate a été très clair à ce sujet et assure que c’était “le moins que nous puissions faire”. Je pense que j’étais assez clair. Je pense honnêtement que nous sommes privilégiés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui vivent pire que nous, et c’est le moins que l’on puisse faire«.

Il faut se rappeler que le club azulgrana a baissé le salaire des joueurs de 70% bien que dans la déclaration ils aient dit que c’était avec la majorité, laissant entendre que tout le monde ne l’avait pas accepté. En outre, Tomic a également évoqué la possibilité que cette situation puisse allonger la quarantaine. Pendant ce temps, il commente qu’ils continuent de se préparer chez eux du mieux qu’ils peuvent pour revenir de la meilleure façon possible quand tout sera fini.

“Pour nous c’est très important de toucher le ballon, il faut se préparer pour la fin de saison. Tout dépend de l’état d’alarme et de ce qui se passe avec le coronavirus “, a-t-il expliqué. Le centre a également révélé que cette situation lui permet de passer plus de temps avec sa famille: «Le plus positif est que maintenant je peux être avec ma femme et mes filles, passer beaucoup plus de temps avec elles qu’auparavant. Nous essayons de faire des choses amusantes avec les filles et de profiter au maximum de ce temps où nous sommes ensemble »

Enfin, il a reconnu avoir créé un compte sur le réseau social de l’oiseau et en a profité pour lancer un message: «J’ai créé un compte Twitter. Tout le monde sait que je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, mais j’essaie d’être authentique et je suis très heureux d’être en contact avec les fans et les gens qui suivent le basket et le Barça. Espérons que cet enfermement passera rapidement et nous pourrons revenir à la normale. Bravo, culés! ».