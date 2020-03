Tommy Smith rend hommage à la légende de Cardiff et soutient les appels à la suppression du maillot n ° 7 des Bluebirds

Tommy Smith a décrit l’ancien coéquipier Peter Whittingham comme une légende de Cardiff City et s’est joint aux appels pour que le club de championnat retire le maillot n ° 7 après la mort tragique de cet homme de 35 ans.

Whittingham, qui a fait plus de 450 apparitions en dix ans pour les Bluebirds, est décédé plus tôt cette semaine après avoir passé du temps à l’hôpital après une chute accidentelle dans un pub de Barry.

Dans une déclaration, Cardiff a écrit: «Nous avons le cœur brisé. La nouvelle du décès soudain et inopportun de Peter nous a ébranlés jusqu’à nos fondements mêmes.

Peter Whittingham est décédé tragiquement plus tôt cette semaine, à seulement 35 ans

Les fans de Cardiff au cœur brisé ont rendu hommage à Whittingham

«Notre amour va à sa femme Amanda, à leur jeune fils et à leur famille. Ils sont au premier plan de nos réflexions et, en leur nom, nous demandons que leur vie privée soit respectée en ces temps incroyablement cruels et difficiles. »

L’ancien international anglais des moins de 21 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais porté le maillot de Cardiff, et il avait une bobine de points forts dont de nombreux joueurs ne pouvaient que rêver.

Whittingham a marqué 25 buts dans toutes les compétitions au cours de la saison 2009/10 alors que Cardiff atteignait les matches de barrage, tandis qu’il a également joué un rôle essentiel dans la promotion des Bluebirds en Premier League sous Malky Mackay trois ans plus tard.

Smith a joué aux côtés de Whittingham au cours de la saison gagnante du championnat de Cardiff et a rendu hommage à son ancien coéquipier, décrivant comment le milieu de terrain fixait des normes à la fois sur le terrain et en dehors.

S’adressant à talkSPORT, Smith a déclaré: «C’est vraiment une nouvelle dévastatrice pour tout le monde; les fans de football, ses collègues, ses amis et sa famille.

«Techniquement, il était tout simplement fantastique. Il était trompeusement bon vraiment. Il était bien connu pour ses buts et son merveilleux pied gauche, que ce soit dans les virages, les coups francs ou les buts à longue distance.

«C’était un joueur vraiment élégant et il était certainement l’un de ces joueurs quand j’ai rejoint Cardiff que j’avais vraiment hâte de côtoyer.

Whittingham a commencé sa carrière avec Aston Villa, diplômé de leur académie en première équipe

Whittingham a également été plafonné par l’Angleterre au niveau des jeunes

«J’ai suffisamment joué contre lui pour savoir à quel point il était bon et à quel point il était difficile de marquer et de jouer contre, car il avait juste la capacité de trouver de l’espace et de rendre le jeu vraiment facile, ce qui n’est pas facile à faire – en particulier dans le Championnat. Ses niveaux de cohérence étaient phénoménaux.

«C’était vraiment une légende de Cardiff et l’un de ces gars qui, hors du terrain, était un personnage clé dans et autour du vestiaire.

«C’était un gars plutôt calme. Il n’était pas vraiment un crieur ou un shouter mais il était dirigé par son éthique et par la façon dont il s’est entraîné.

«Il était toujours en forme et s’il frappait, il jouerait avec. Il n’a jamais été un problème.

«Si vous parlez à l’un des managers qui l’ont dirigé, ce fut toujours un plaisir car vous saviez exactement ce que vous alliez retirer de Peter.

«À mon arrivée, il était très facile d’avoir des joueurs seniors qui vous mettaient vraiment à l’aise et s’intégraient très bien. Ils avaient une très bonne éthique d’équipe et cela incluait beaucoup de socialisation avec les joueurs et les épouses, et cela était dû en grande partie à Peter et à quel gentil garçon il était. »

Des hommages ont été rendus à Whittingham à travers le monde du football

Whittingham a commencé sa carrière avec Aston Villa, remportant la FA Youth Cup pendant son séjour à Villa Park, et a eu des périodes de prêt à Burnley et Derby County avant de déménager dans le sud du Pays de Galles. Il a également connu un bref passage avec Blackburn à la fin de sa carrière.

Mais c’est à Cardiff que Whittingham a vraiment trouvé un chez-soi.

Sa fidélité pendant dix ans, malgré ses liens répétés avec la Premier League, a été échangée par les fans du club, qui ont pris le milieu de terrain dans leurs cœurs.

Depuis son décès, certains, dont l’ancien attaquant des Bluebirds Jay Bothroyd, ont appelé Cardiff à retirer le maillot numéro sept que Whittingham portait avec honneur – cette décision est également soutenue par Smith.

“Pour que quelque chose comme ça se produise, ce serait un geste fantastique du club”, a conclu Smith.

«Je suis sûr qu’il y a beaucoup d’idées et de façons dont nous pouvons nous souvenir de lui, mais quelque chose comme ça serait un véritable honneur, et je suis sûr que sa famille apprécierait tout ce qui est fait pour se souvenir de lui au club, parce que, pour autant que Je suis inquiet, ce serait très mérité. »

