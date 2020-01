Toni Nadal passe à la télévision

Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafa Nadal, fera le saut à la télévision avec Movistar. Il sera l’hôte du programme complet de l’Espagne, dans lequel il annoncera des personnes extraordinaires de différents points de la géographie espagnole. Un nouveau projet qui “l’excite” et qui se combinera avec son travail à l’Académie Rafa Nadal, à Manacor, un projet dans lequel il a passé les dernières années.

Fin 2017, ils ont décidé que le moment était venu de se séparer. Après une vie de travail ensemble, l’oncle et le neveu ont décidé que c’était l’occasion idéale pour dissoudre le tandem parfait qui avait généré tant de succès: Toni Nadal n’était plus l’entraîneur de Rafa Nadal, travail qu’il allait occuper et que Carlos Moyá maintient désormais. L’oncle et ancien entraîneur du numéro un a décidé de se concentrer sur la Rafa Nadal Academy pour former et former les talents du futur. Un travail qui s’est également combiné avec sa participation à différentes conférences de caractère inspirant et motivant.

Maintenant, Toni Nadal fera le saut à la télévision pour présenter le programme de Movistar, The Full Spain, qui sortira bientôt sur la chaîne # 0. Un espace qui dévoilera «des histoires inconnues, puissant et touchant avec des Espagnols anonymes ce qui vaut la peine d’être connu », a indiqué le communiqué publié par Movistar.

Toni, qui a déjà collaboré en tant que chroniqueur ou analyseur de parties, se sent très enthousiasmé par ce nouveau projet. «C’est un projet qui m’excite beaucoup, dans lequel nous raconterons des histoires de tous les jours en Espagne avec des inconnus capables de faire des choses impressionnantes »dit-il. Toni, défenseur du travail et de l’effort comme base fondamentale du succès, présentera désormais au public des histoires de personnes anonymes et de combattants qui peuvent inspirer les autres.