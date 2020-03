Toño Rodríguez «dénigre» l’Amérique

Cette journée sera spéciale dans le football mexicain car deux matchs importants seront joués dans la MX League: la capitale classique de Pumas vs América et le classique Tapatío Atlas vs Chivas.

Deux partis de grandes rivalités qui sont cependant pour beaucoup en deçà du classique national, la plus grande rivalité qui existe entre les Chivas Rayadas de Guadalajara et les Águilas del América.

Cependant, pour le gardien de but de Chivas, Antonio Rodríguez, il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai car cela assure une plus forte rivalité du troupeau face à l’Atlas:

“La plus grande rivalité que vous avez dans ce club, au moins ceux d’entre nous Forces de base, parce que nous savons des enfants que c’est le jeu où il y a plus de saveur, où il y a plus d’épices, c’est sans aucun doute un jeu spécial, surtout ceux qui sont nés dans ce club, nous savons que c’est le Classique de la ville, et nous savons ce que cela signifie que nous venons de Guadalajara“, a déclaré le gardien de Chivas.

De plus, Rodriguez a ajouté que pour Chivas, il est très important de le gagner également pour continuer à lutter pour une place dans la ligue de football mexicaine:

“Notre objectif principal est de qualifier le Ligue et ce jeu est très important car en gagnant ce jeu, vous obtenez 10 ou 11 points pour vous qualifier pour près de la moitié du tournoi. Cela nous mettrait dans une position très confortable et je le verrais plus de ce côté parce que la réalité est que notre objectif principal est de nous qualifier », a expliqué le gardien de but.