Tony Bellew pense que «techniquement et fondamentalement bon» Anthony Joshua sera trop fort pour Tyson Fury

Tony Bellew pense qu’Anthony Joshua battrait Tyson Fury si le couple avait un combat d’unification des poids lourds.

Le Gypsy King a battu énergiquement Deontay Wilder le week-end dernier dans un arrêt de septième ronde et les fans de boxe espèrent maintenant avec impatience une affaire entièrement britannique.

Le Gypsy King a battu Wilder la semaine dernière

Et l’ancien meurtrier des poids lourds Bellew pense que Fury serait vaincu car il aurait du mal à gérer le style de combat de Joshua.

“C’est un match incroyable”, a déclaré Bellew à Soccer AM.

“Je crois toujours que les styles font des combats et tout le monde va me dire” boo, vous vous en tenez à Matchroom “. Je pense juste que le style d’AJ sera tout faux pour Tyson Fury.

“Je crois que parce que Wilder a le plus gros coup de poing que AJ, mais Wilder n’est pas techniquement assez bon pour mettre Fury en mesure de le clouer et c’est pourquoi il n’a pas pu atterrir la nuit.

Les fans espèrent que Joshua et Fury se battront bientôt

“Anthony Joshua est techniquement assez bon, vous parlez d’un médaillé d’or olympique, un gars qui est techniquement et fondamentalement bon, il a de la vitesse, c’est un athlète brillant, il fonctionne de la bonne façon.

«J’ai juste l’impression qu’il arriverait à Fury. Ne vous méprenez pas, il faudrait que ce soit dans un délai de six tours parce que quiconque passe au-delà de six tours avec quelqu’un comme Fury que vous avez perdu. Le gars est un immense boxeur, il peut s’adapter aux combats, il est polyvalent et c’est juste un combattant incroyable.

Bellew a également déclaré que le moment était venu pour Joshua et Fury de se battre, malgré le fait que Wilder avait juré de vaincre Fury lors d’un troisième combat.

“C’est un combat que nous voulons tous voir et nous devons voir parce que si la boxe doit rester l’un des sports de premier plan dans le monde, nous devons voir le meilleur face le mieux.” il ajouta.

«C’est tout simplement trop gros pour ne pas se produire. La Grande-Bretagne a deux des meilleurs poids lourds au monde, ils possèdent quatre des ceintures. Nous ne l’avons jamais eu – des combattants britanniques qui ont possédé les quatre ceintures lors de deux combats, AJ en a trois, Tyson en a un.

«Tout le monde va avoir son opinion sur qui sera le numéro un et qui ne le sera pas. Peu m’importe qui vous allez étiqueter comme numéro un et numéro deux, l’essentiel est que nous voulons juste les voir se battre. “

