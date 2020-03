Tony Cascarino compare l’affichage calamiteux de Dejan Lovren à Watford au cauchemar de la Ligue des champions de Loris Karius pour Liverpool en 2018

La performance désastreuse de Dejan Lovren lors de la défaite 3-0 de Liverpool à Watford a rappelé à Tony Cascarino le spectacle d’horreur de Loris Karius en finale de la Ligue des champions 2018.

Les Reds ont subi leur première défaite en 44 matches de championnat alors qu’Ismaila Sarr a marqué deux fois et Troy Deeney a marqué un troisième pour assurer aux Hornets en difficulté le plus gros bouleversement de la saison de Premier League jusqu’à présent.

C’est l’intimidation de Lovren par Deeney qui a fait basculer le match en faveur de Watford, alors que le défenseur croate avait du mal à faire face à l’attaquant toute la soirée.

Lovren a eu un choc à Vicarage Road

Le premier but de Sarr est survenu après que Lovren ait complètement raté le ballon alors qu’il tentait désespérément de contenir Deeney – ce qui s’est produit à de nombreuses reprises tout au long du match.

Après le match, Deeney a même confirmé qu’il ciblait délibérément Lovren, déclarant à Sky Sports: «Vous essayez de choisir le plus faible des deux – sans manquer de respect à Lovren.

«Il a essayé de me combattre dès la remise en jeu et je l’ai roulé. Il a essayé de me battre et ne regardait même pas le ballon et cela a fonctionné parfaitement parce que nous avons marqué à partir de lui. “

De tels affichages n’ont pas été courants sur un maillot de Liverpool au cours des deux dernières années – peut-être pas depuis que Karius a offert le titre de Ligue des champions au Real Madrid en mai 2018.

Les fans des Reds ne voudront pas rappeler les erreurs maladroites du gardien de but allemand qui ont mené à deux des buts de la victoire 3-1 de Madrid.

Cascarino a déclaré lors du déjeuner sportif de week-end de talkSPORT: «Lovren a eu une journée qui ressemblait à Karius en finale de la Ligue des champions.

Les erreurs de Karius ont conduit à la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions

“Il a eu une” journée Lovren “- parce qu’il l’a déjà fait.”

Lovren remplaçait Joe Gomez, blessé, qui s’est imposé comme le partenaire de premier choix de Virgil van Dijk lors d’une série de dix draps blancs en 11 matchs de championnat entre décembre et février.

Et non seulement Lovren a souligné la qualité manquante de Gomes, Cascarino fait valoir que le Croate aurait pu rendre service à son coéquipier Jordan Henderson avant les récompenses de fin de saison – car son absence a rendu le milieu de terrain plus beau qu’il ne l’est réellement.

“Il [Lovren] a probablement remporté Jordan Henderson le joueur de l’année des écrivains de football, peut-être le joueur de l’année du PFA », a ajouté Cascarino.

“Parfois, lorsque vous ne jouez pas, vous devenez encore meilleur.”

