Tony Cascarino, Jack Charlton et le pape

“Tony Cascarino, Jack Charlton and the Pope” sonne comme le début d’une blague élaborée et probablement offensante.

Et c’était en quelque sorte le cas, alors que l’ancien entraîneur de la République d’Irlande, Charlton, se moquait du joueur qui était en faute pour la sortie de son équipe en Coupe du Monde à Italia ’90.

Le gouvernement nous disant de travailler à domicile, de rester à l’intérieur et de pratiquer la «distanciation sociale» – et avec tous les sports en pause – en raison du coronavirus, talkSPORT.com parcourt les archives pour vous faire rire.

Écoutez l’histoire de Tony Cascarino sur le moment où l’équipe de la République d’Irlande a rencontré le pape Jean-Paul II à Rome

Et nous avons trouvé ce joyau d’une histoire de l’hôte du petit-déjeuner sportif du week-end, Tony Cascarino, à propos d’un voyage au Vatican à Rome pour rencontrer le pape.

Cela a conduit l’un des joueurs irlandais à rompre un lien surprise avec le défunt pape Jean-Paul II, qui est revenu le mordre plus tard.

Voici Cas avec l’histoire complète:

Quand Laura Woods lui a demandé s’il avait déjà rencontré des gens célèbres, Cascarino a répondu: «Oui, j’ai rencontré le pape!

“Nous sommes allés à la Chapelle Sixtine au Vatican et c’était assez drôle parce que Jack Charlton était là et quand Jack a vu le Pape pour la première fois, il nous a dit:” Hé, je suis plus célèbre que lui. “

«Mais ce que peu de gens savent, c’est que le pape Jean-Paul II était un gardien de but semi-professionnel, alors il a fini par avoir une conversation avec Packie Bonner sur le gardien de but.

Packie Bonner était un joueur d’un club pour le Celtic et a terminé sa carrière avec 80 sélections en République d’Irlande

“Donc nous sommes dans la Chapelle Sixtine et nous parlons et nous rions tous en regardant Packie et le Pape parler de gardien de but, et on pouvait dire qu’ils l’étaient à cause de ce qu’ils faisaient avec leurs mains.

“Quoi qu’il en soit, nous avons joué contre l’Italie en quart de finale de la Coupe du monde, nous avons perdu 1-0, et Packie Bonner a fait l’erreur pour le but.”

Les Irlandais se sont bien battus à Rome et ont dominé les 30 premières minutes contre une équipe italienne composée de Paolo Maldini, Roberto Baggio et Carlo Ancelotti.

Mais les hôtes ont marqué ce qui s’est avéré être le vainqueur contre le point de jeu à la 39e minute, avec Bonner qui tape sur un coup spéculatif, mais doucement frappé de Roberto Donadoni et laissant le but grand ouvert pour que Salvatore Schillaci retourne à la maison.

Packie Bonner a effectué le penalty contre la Roumanie qui a mis la République d’Irlande en quart de finale à Italia 90, mais a ensuite subi une erreur au tour suivant.

Cascarino a poursuivi: “Dans les vestiaires après le match, Jack Charlton nous a tous remerciés, et ses derniers mots ont été:” Nous avons eu une grande Coupe du Monde, nous avons passé un bon moment, allez passer de bonnes vacances … “

“…” Oh et à propos Packie, le Pape aurait sauvé ça! “”

Et le plus drôle, dans son apogée, il l’aurait probablement fait.

Pauvre homme.

