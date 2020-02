Tony Cascarino remet en question le désir de Gareth Bale de jouer au football alors que la star reste au Real Madrid malgré la possibilité de rejoindre Tottenham en janvier

Tony Cascarino pense que Gareth Bale aurait dû réduire son salaire et contraindre le Real Madrid à s’éloigner.

Bale était lié à une sortie du club espagnol lors de la fenêtre de transfert de janvier et sa relation avec le manager Zinedine Zidane est notoirement glaciale.

Gareth Bale n’a pas quitté le Real Madrid pendant la fenêtre de transfert

On pense que Tottenham a fait une tentative tardive de signer l’international gallois, mais il ne serait pas disposé à réduire son salaire de 500 000 £ par semaine.

Cascarino a déclaré lors du Weekend Sports Breakfast: «Je remets en question la faim de Gareth pour jouer au football en ce moment parce que si vous avez 30 ans et près de 31 ans et que vous êtes à l’étranger et que vous ne jouez pas et que le club a clairement indiqué qu’il voulait que vous sortiez . Allez jouer au football ailleurs.

«Faites une réduction de votre salaire et allez jouer au football. Je veux voir s’il a la même motivation, le désir d’être aussi bon que possible et de prouver qu’il peut simplement quitter Madrid et revenir et être toujours un grand joueur.

“Ronaldo a fait ça. Il a quitté Madrid, à un âge beaucoup plus avancé, et est toujours allé à la Juve et a encore obtenu des buts.

Gareth Bale n’a pas peur d’être appelé «le golfeur»

“Je regarde Bale et je pense” pourquoi n’avez-vous pas poussé ce mouvement “. Si le Real Madrid veut que vous sortiez et que ce soit un salaire excessif, dites-lui: “Je vais faire une coupe. Je veux jouer pour quiconque, Manchester United, Spurs. Je veux aller jouer au football. Je ne vais pas m’asseoir sur ce banc et attendre que vous preniez une décision sur moi ».

«Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il ne ferait pas ça. Il a fait une rançon du roi et il sera bien payé s’il va ailleurs.

«Ce n’est pas comme s’il allait passer de 600 000 £ à 50 000 £ par semaine. On me dit qu’il aime Madrid. La vie de Madrid pour sa famille et tout le monde. Il n’est pas là pour partir en vacances. Il est là pour jouer au football, alors reviens ici et joue au football. “

