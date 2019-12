Tony Cascarino soutient Everton pour signer Raul Jimenez et Danny Ings en tant que premiers ajouts de Carlo Ancelotti

Tony Cascarino pense qu'il y a deux attaquants que le nouveau manager d'Everton, Carlo Ancelotti, devrait viser en janvier.

Ancelotti a été nommé patron des Toffees samedi, mais son travail est réduit avec sa nouvelle équipe à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation.

Raul Jimenez est en forme pour les Wolves cette saison

Les buts ont été un problème pour Everton avec seulement 20 à venir dans les 18 premiers matchs de la saison

Cascarino pense qu'ils devraient viser l'attaquant des Wolves Raul Jimenez et Danny Ings de Southampton.

Danny Ings a 11 buts en Premier League cette saison

Il a déclaré à talkSPORT: «J'ai mentionné Raul Jimenez pour Everton et je le répète depuis un moment, je serais tenté d'en arracher un autre.

«J'essaierais de faire sortir Danny Ings de Southampton. Désolé les fans de Southampton.

"J'ai mentionné Jimenez pour Everton."

"Je serais tenté d'en arracher un autre: Danny Ings. Il a été formidable. »👏

"Il a une attitude incroyable." @ TonyCascarino62 soutient Everton pour signer Raul Jimenez et Danny Ings. 🔵 pic.twitter.com/LR7ZoPnESN

– talkSPORT (@talkSPORT) 22 décembre 2019

«J'ai eu cette conversation avec vous il y a six semaines, où j'ai dit que le seul joueur qui pourrait soutenir Southampton serait Danny Ings. C’est celui que j’envisagerais.

«Je pense qu'il a été formidable et qu'il a subi deux blessures graves et il s'en est sorti comme l'a fait Callum Wilson.

«Je pense que Southampton a eu un coup majeur pour le faire venir de Liverpool. Il a une attitude incroyable et une capacité à atteindre des buts, ces buts de type prédateur à six et dix mètres où les choses rebondissent sur les «gardiens et il est là.»

Jimenez a 16 buts dans toutes les compétitions pour les Wolves cette saison tandis que Danny Ings a 11 buts en Premier League en 18 apparitions.

. (tagsToTranslate) Tony Cascarino (t) Everton (t) Carlo Ancelotti (t) Danny Ings (t) Raul Jimenez