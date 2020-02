Tony Ferguson attaquera Khabib Nurmagomedov avec “ des choses qu’il n’a jamais vues ” à l’UFC 249, affirme l’entraîneur Eddie Bravo

Tony Ferguson prévoit d’emmener Khabib Nurmagomedov en «territoire inconnu» lors de leur combat pour le titre léger à l’UFC 249 en avril.

Après ce qui semble être une éternité pour les fans de MMA, les deux meilleurs combattants légers de la planète se retrouveront enfin au Barclays Center de Brooklyn le 18 avril.

Eddie Bravo et Tony Ferguson travaillent sur un plan de match pour Khabib Nurmagomedov

Le champion en titre Khabib mettra sa ceinture et son record invaincu en jeu contre «El Cucuy», beaucoup prédisant que le Russe vivra le combat le plus difficile de sa carrière de 28 combats.

Ferguson est sur une séquence de 12 victoires consécutives et est peut-être le compétiteur le plus accompli à avoir affronté ‘The Eagle’. Son jiu-jitsu, sa frappe et son grappling sont tous de très haut niveau. Ce combat a été effectué quatre fois auparavant, mais a toujours chuté pour une multitude de raisons, notamment des réductions de poids et des blessures anormales.

Mais l’entraîneur de 10th Planet Jiu-Jitsu Eddie Bravo a dit au monde de s’attendre à l’inattendu quand ils se connectent au combat à New York.

“Nous nous préparons pour Khabib depuis longtemps”, a déclaré Bravo sur The Joe Rogan Experience. «Nous nous préparons toujours pour le pire des cas, et Khabib est le pire des cas. Il est probablement le meilleur lutteur au sol et en livres de tous les temps. C’est le défi le plus difficile jamais réalisé en MMA pour 10th Planet. »

Le Russe n’a perdu qu’un tour dans sa carrière de 28 combats

“Je me concentre uniquement sur des choses qu’il [Khabib] jamais vu, parce que si je lui présente des trucs qu’il a vus, ce n’est pas une bonne stratégie », a poursuivi Bravo.

«Je vais l’attirer dans un territoire inconnu et c’est ce que je fais avec Tony. Le truc avec Khabib, c’est qu’il est invaincu, sans doute l’un des meilleurs combattants probablement de tous les temps, mais vous devez vous rappeler qu’il y a quelques combats Khabib où vous ne voyez pas le Khabib classique.

“Vous pouvez également regarder le combat (Rafael) dos Anjos – il y a des choses qu’il ne pouvait pas faire qu’il pourrait faire avec d’autres personnes. Il ne pouvait pas dépasser la garde de dos Anjos. (Il) n’était pas si facile à démonter. “

Ce qui rend ce combat si intrigant, c’est le fait que ce combat finira très probablement sur le pont, comme tous les combats de Khabib l’ont déjà fait, car le Russe utilise son sambo pour chasser littéralement ses ennemis dans la cage.

Ferguson peut verrouiller un étrangleur D’Arce à partir de n’importe quelle position dans la cage

Mais Ferguson est plus que confortable à se battre contre son dos car il peut jeter ses fameux coudes méchants et verrouiller également son étranglement D’Arce éprouvé dans pratiquement toutes les positions.

Et c’est ce que Bravo prétend lui donner un énorme avantage sur le rival de Khabib, Conor McGregor, qui a été battu de manière convaincante lors de leur rencontre en 2018.

“Tony a lutté toute sa vie f ******”, a ajouté Bravo. “Il y a une différence d’année-lumière entre la lutte de Conor et la lutte de Tony, donc vous avez compris. Tony lancera D’Arce (étouffements) debout et sous tous les angles, et pendant que vous essayez de l’abattre. Donc Khabib doit s’inquiéter à ce sujet.

«Khabib a mon respect à un million pour cent – ce type est fou. Mais Tony a tellement de f ****** armes. Il pourrait avoir plus d’armes que quiconque dans l’histoire de l’UFC. »

