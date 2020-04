Tony Ferguson est informé par un journaliste à mi-interview que l’UFC 249 a été annulé

Dana White a fait tout ce qu’il pouvait pour que l’UFC 249 se produise, mais il a finalement été hors de ses mains.

«Aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau auquel vous pouvez aller à Disney, et du plus haut niveau à ESPN… et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement. [next] Samedi », a déclaré White à ESPN.

Dana White a taquiné la possibilité que l’UFC 249 ait lieu sur une île privée

White avait précédemment déclaré qu’il sécurisait une île privée pour accueillir une série d’événements UFC.

Il allait envoyer des combattants sur cette île mystérieuse pour garder l’UFC 249 en vie et après que Khabib Nurmagomedov se soit retiré de son événement principal avec Tony Ferguson en raison de restrictions de voyage hors de Russie, Justin Gaethje a relevé le défi.

Ferguson faisait encore la presse pour l’événement aussi récemment qu’aujourd’hui et, malheureusement pour lui, un journaliste a dû lui annoncer la nouvelle à la mi-interview.

La réaction de Ferguson au registre du comté d’Orange est tout aussi étonnante que celle de Ferguson.

Tony Ferguson va continuer à s’entraîner et attend avec impatience sa prochaine chance

“Oh wow,” dit Ferguson, suivi d’un silence. “Tant pis. Je vais encore m’entraîner.

“Je suis sûr que c’est pour une bonne raison. Soyons réels. Je dois garder la foi. “

«Chaque fois que je me réveille le matin, quand je fais mon travail, je dis mes prières et je fais [stuff], J’embrasse mon petit garçon… ouf… embrasse ma femme. Je – continue de faire ce que je fais. Que vais-je faire?”

Il est difficile de dire quand le monde va retrouver un semblant de normalité avec des mesures de verrouillage en vigueur pour la majorité du monde.

Comment cela affecte-t-il un combattant comme Ferguson? La suspension indéfinie des événements de l’UFC mettra certaines carrières en suspens, mais personne ne peut interrompre Ferguson.

“La constante est que les choses vont toujours changer”, a déclaré Ferguson. «La variable est comment vais-je réagir?

Khabib vs Tony Ferguson devait se produire le 18 avril, mais a maintenant été annulé pour la quatrième fois

«Donc, nous pourrions lancer cette variable, bébé, et nous en faisons la constante. C’est pourquoi je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner, et tu sais quoi? Je vais mettre du muscle.

“Mec, je suis maigre. Je vais mettre du muscle. Je vais faire de mon mieux, je vais le faire, je vais faire de mon mieux. Si je tombe, je me relève. “

El Cucuy est certainement un gars à moitié plein de verre.

