Tony Romo vaut 17 millions de dollars par an de CBS pour les matchs de la NFL? Un débat

Tony Romo, selon un rapport du New York Post, a accepté un accord pour rester à CBS en tant que principal analyste de la NFL en partenariat avec Jim Nantz pour 17 millions de dollars par an, un chiffre à couper le souffle lorsque vous regardez comment il sur-gagne une star actuelle Joueurs de la NFL dans le processus.

C’est un énorme morceau de changement à dépenser pour un diffuseur, et cela a déclenché un débat, y compris avec des gens de For The Win: Romo vaut-il vraiment tout cet argent, malgré le fait qu’il ait été un succès à l’antenne depuis qu’il quitté la NFL et est allé au stand tout de suite? Nos Charles Curtis et Steven Ruiz discutent ci-dessous.

Il vaut chaque centime

Il semble que peu importe la controverse ou les problèmes de la NFL, les fans regarderont. C’est vrai.

Il est également vrai qu’il y a une certaine valeur à avoir le respect de ces mêmes fans pour votre stand. Une équipe de diffusion n’est formidable que lorsqu’elle est vue, entendue et que les critiques sont au minimum.

C’est pourquoi ESPN est allé si fort après Romo. Apparemment, chaque lundi soir au cours des deux dernières années, les médias sociaux sont remplis de rôtis de Booger McFarland. Il a été au centre de plusieurs mèmes, les fans de la NFL n’attendant que lui pour trébucher afin qu’ils puissent tweeter à son sujet.

Non, cela n’empêche pas les fans d’éviter les matchs de football du lundi soir ou les matchs éliminatoires. Cela ne nuira pas au résultat net. Mais cela signifie que le réseau qui est censé être connu comme le leader mondial est le sujet de blagues pendant quelques heures.

CBS a trouvé la magie entre Romo et Nantz pour laquelle ils paient maintenant une prime. Mais cela en vaut la peine lorsque le sentiment général de regarder un jeu principal CBS est: «Mec, j’adore entendre ce que Romo m’apprend sur chaque équipe chaque semaine», et le sentiment de regarder MNF pourrait être: «J’aimerais pouvoir couper le son . ” – Charles Curtis

CBS a payé beaucoup trop d’argent

Oh, j’aime cette question, car elle me donnera un peu de pratique avant le début de l’agence libre, quand je détesterai chaque accord et que j’appellerai chacun un sur-paiement.

*se racle la gorge*

QUE PENSE CBS ICI? 17 MILLIONS DE DOLLARS? C’EST TROP. ROMO N’EST PAS MÊME EMBRAYAGE!

Ecoute, j’aime Tony Romo. Il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs analystes en ondes de la NFL. Je ne nie pas qu’il est très talentueux; mais, pour moi, les commentateurs sont comme des contre-coups dans la mesure où même les grands ne bougent pas suffisamment l’aiguille pour justifier un tel surpaiement.

Surtout pour les matchs du dimanche! Ce n’est pas le Monday Night Football, qui demande un peu d’effort à regarder. Pensez-y, vous venez de passer la veille à regarder le football pendant 12 heures et maintenant vous êtes épuisé par le travail… ce peut être une corvée de regarder UN AUTRE match de football à ce stade. Surtout si c’est comme Dolphins-Steelers. Peut-être avez-vous besoin d’un peu de motivation supplémentaire – comme un commentateur divertissant – pour vous connecter.

Mais pas dimanche.

C’est LA journée du football. Nous regardons quoi qu’il arrive, peu importe qui est à l’appel. Et Romo est généralement attribué au meilleur jeu que CBS a cette semaine. La moitié du temps, c’est le jeu télévisé national, ce qui signifie que, dans la plupart des marchés, c’est le seul jeu en ondes. Donc, si les gens doivent déjà regarder, quel avantage Romo offre-t-il?

Tu te souviens de Phil Simms? Il y avait tout un compte Twitter créé juste pour se moquer de la gravité de son travail. Et devine quoi? Nous regardions tous encore. Cela n’a pas fait de différence. Romo ne fera pas de différence significative.

Bien sûr, rien de tout cela n’a vraiment d’importance. Ce n’est pas notre argent et il n’y a pas de plafond salarial pour les partenaires de diffusion de la NFL. Si CBS pense que Romo vaut 17 millions de dollars par an, alors, par tous les moyens, payez cet homme. Je suis juste ici pour dire * fait une recherche rapide sur Google * George Cheeks, PDG de CBS, qu’il pourrait dépenser son argent plus efficacement. Et le vieux Sheldon? Ça ferait de l’argent. – Steven Ruiz

