Tony Stewart est de retour pour la course à domicile sur Indy Road Course

Tony Stewart reprend le volant.

Le triple champion de la NASCAR Cup Series participera cet été à Indianapolis Motor Speedway dans l’une des expériences à venir les plus intéressantes de NASCAR. Il concourra pour sa propre équipe, Stewart-Haas Racing, dans la course de deuxième niveau de la série XFINITY, qui se tiendra sur le parcours de route emblématique de 1439 milles de 14 tours, a annoncé l’équipe mercredi matin.

Le récent intronisé au Temple de la renommée NASCAR célébrera son 49e anniversaire environ un mois avant la course du 4 juillet, marquant son premier départ NASCAR depuis 2016 et sa première course de la série XFINITY depuis 2013. Au niveau XFINITY, Stewart a 11 drapeaux à damier en 94 départs , et il a remporté sa seule course 2013 dans la série, l’ouverture de la saison au Daytona International Speedway.

Stewart a déclaré dans une vidéo sur Twitter qu’il jouait avec l’idée d’organiser un événement de course sur route XFINITY. Et il ne pouvait pas laisser passer la chance de le faire à Indy.

Dans sa propre annonce vidéo, Stewart dit:

«C’est une course à domicile pour moi. … C’est l’occasion d’aller courir là où personne n’a de notes. C’est une feuille de papier vierge pour tout le monde. “

Peu de temps après que NASCAR et l’icône d’IndyCar Roger Penske soient devenus propriétaires du Brickyard plus tôt cette année, il a été annoncé que la course XFINITY, l’Indiana 250, serait sur la route, tandis que la Cup Series resterait sur l’ovale. C’est la première fois que la série NASCAR aura deux courses au même endroit mais sur des pistes différentes.

Selon le communiqué de l’équipe, le numéro de voiture et le sponsor principal de Stewart seront annoncés plus près de la course. Plus via Stewart-Haas Racing:

“Tout le monde sait ce que Indy signifie pour moi, donc je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour courir le week-end du 4 juillet”, a déclaré Stewart, qui a grandi à 45 minutes d’Indianapolis dans les villes de Columbus et de Rushville, dans l’Indiana. «Ça va être cool de faire l’histoire en tournant à gauche et à droite dans une voiture de stock au Brickyard, et la course sera pleine d’action et de contact. Chaque fois que vous pouvez conduire une voiture de course sur le speedway, c’est spécial, et vous savez que je vis pour la victoire. La date est déjà encerclée sur mon calendrier. »

Ce sera sa première course XFINITY à Indy. Cependant, dans la Cup Series, il a gagné deux fois au Brickyard (2005, 2007).

Et, en tant que l’un des rares pilotes à concourir dans des voitures à roues ouvertes et des voitures de série, il a couru cinq fois l’IndianColis Series de l’IndyCar 500 et a été nommé recrue de l’année en 1996.

Avec le retour de Stewart à la fois en NASCAR et en Indy, l’événement du 4 juillet sera très certainement très attendu non seulement par sa base de fans mais aussi par les fans de NASCAR en général.

Et compte tenu de l’expérience de l’instance dirigeante avec le parcours sur route Indy cette saison, peut-être plus de gens que d’habitude regarderont la course XFINITY, même s’il s’agit de vacances souvent axées sur les activités de plein air. Ou, peut-être que le contraire se produira parce que la longue tradition de course à Daytona au cours du (ou autour) du 4 juillet s’est terminée la saison dernière, et le Brickyard a pris le relais sur le calendrier 2020.

Pour ceux qui auraient prévu d’ignorer NASCAR pendant les vacances – ou qui ne penseraient tout simplement pas à planifier de regarder la course de deuxième niveau le 4 juillet – le retour de Stewart sur la piste, surtout après une longue absence au volant, pourrait ajouter une secousse (nécessaire) au week-end de course.

Combinez cela avec la course annuelle XFINITY de Dale Earnhardt Jr.et la prime de la troisième série Truck Series sur Kyle Busch qui fait vibrer le monde NASCAR, et la série inférieure pourrait attirer plus d’yeux et de plus grands fans cette saison.

