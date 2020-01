Top 10 des surprises du Royal Rumble, dont John Cena, Edge et AJ Styles

Le Royal Rumble pay-per-view donne toujours le coup d’envoi de la saison de WrestleMania.

Le vainqueur des matchs Royal Rumble masculin et féminin confère à chaque superstar une opportunité de titre mondial au Show of Shows.

La rumeur veut que Ronda Rousey revienne au Royal Rumble de ce mois-ci

CM Punk et Ronda Rousey ont été pressenti pour faire leur retour dans le ring au Royal Rumble de ce mois-ci.

Punk n’a pas lutté à la WWE depuis 2014, tandis que Rousey n’a pas été vue à l’intérieur du cercle carré depuis qu’elle a perdu son titre de Raw Women contre Becky Lynch l’année dernière.

Même avec les rumeurs, les retours pourraient être une évolution étonnante dans la nuit et il y en a eu beaucoup dans le célèbre concours au fil des ans.

Ci-dessous, talkSPORT.com revient sur 10 des plus grands entrants du choc Royal Rumble de l’histoire.

Les trois visages de Foley, 1998

Les trois personnages de Mick Foley ont tous participé de manière hilarante au match Royal Rumble de 1998 – mais aucun n’a gagné. Cactus Jack était le n ° 1 entrant, Mankind a suivi plus tard et Dude Love était la dernière apparition de Foley dans le combat.

Après la musique de Love, le commentateur Jim Ross s’est exclamé: “Ce stupide petit garçon tire une triple tête!”

Nous ne verrons jamais plus jamais quelque chose de semblable.

John Cena, 2008

Cena a endommagé son muscle pectoral en octobre 2007 et était dans une course contre la montre pour revenir pour WrestleMania.

Alors, quand il est revenu en tant que participant n ° 30 au Royal Rumble en janvier, la foule au Madison Square Garden s’est déchaînée.

Il a gagné le match en éliminant l’autre participant final, Triple H.

Edge, 2010

De même que Cena, Edge avait été mis à l’écart pour cause de blessure, un problème d’Achille, pendant des mois, avant de revenir au Royal Rumble.

La Superstar Classé R était le participant n ° 29 et a éliminé Cena pour réserver son billet pour l’événement principal WrestleMania.

Booker T, 2011

Après des séjours avec TNA et IWA sur le circuit indépendant, Booker T est retourné à la WWE pour un deuxième sort.

Il a fait son retour au Royal Rumble à la réaction d’une énorme pop du public.

L’ancien champion du monde n’a duré qu’un peu plus d’une minute alors qu’il a été éliminé par Mason Ryan.

.

Booker T est un lutteur à la retraite

Chris Jericho, 2013

L’un des plus grands chocs de l’histoire de Royal Rumble a été le retour de Jéricho en 2013.

Son retour est survenu après une interruption de cinq mois et il a duré un peu moins de 50 minutes dans une impressionnante prestation en tant que deuxième participant.

Il a finalement été éliminé par Dolph Ziggler, qui était le n ° 2 entrant.

Chris Jericho est une légende de la lutte

Sami Zayn, 2016

Zayn était revenu d’une violente répression de l’ancien meilleur ami Kevin Owens sur NXT un mois avant le Royal Rumble.

Mais ce fut quand même un choc de le voir annoncé comme le n ° 20 – à l’horreur d’Owens.

Zayn a éliminé Owens avant d’être expulsé par Braun Strowman.

Kevin Owens et Sami Zayn ont eu une grande querelle de deux ans

AJ Styles, 2016

Personne ne s’attendait à ce que Styles rejoigne la WWE – et quand il l’a fait – personne n’aurait pu prédire son succès avec la société.

Depuis ses débuts au Royal Rumble, pour une énorme pop, il a remporté deux titres mondiaux et est triple champion des États-Unis.

Il était l’agent libre le plus chaud à l’époque – et l’apparence de Rumble reflétait sa célébrité.

Triple H, 2016

Triple H a forcé Roman Reigns à défendre son championnat de la WWE dans le match Royal Rumble en tant que participant n ° 1.

Le match est entré au n ° 30 et a éliminé Reigns, qui n’a duré que 12 secondes en moins d’une heure.

Triple H a fini par remporter l’or en survivant à Dean Ambrose.

Reigns vengerait sa perte, cependant, en battant Triple H pour regagner son titre dans le main event de WrestleMania 32.

Rey Mysterio, 2018

Des rumeurs circulaient sur le retour de Mysterio à la WWE pendant des mois, mais cela s’est finalement produit au Royal Rumble en tant que participant n ° 27.

Il y avait un doux sentiment nostalgique lorsque sa célèbre musique «619» a frappé.

Rey Mysterio de retour au Royal Rumble 2018

Nia Jax, 2019

Jax divise les opinions au sein de l’univers WWE pour son travail sur le ring et ses compétences en micro.

Tout le monde pensait que sa soirée était finie quand elle n’a pas remporté le match du Royal Rumble féminin.

Cependant, après avoir attaqué R-Truth, qui était la n ° 30 entrante, Jax est devenue la quatrième femme à participer à un match du Royal Rumble masculin après Chyna (1999), Beth Phoenix (2010) et Kharma (2012).

Jax a éliminé Mustafa Ali avant d’être à la réception d’un Superkick de Ziggler, d’un 619 de Mysterio et d’un RKO dévastateur de Randy Orton.

Elle a ensuite été lancée sur les cordes par Orton.

Ce fut un effort admirable de l’ancienne championne de Raw Women.

