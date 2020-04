«Top Chef» à une époque sans restaurants

Les calendriers des sports et de la culture pop se sont arrêtés. La chose la plus sûre que vous puissiez faire en ce moment est de rester à l’intérieur. Et des millions de personnes recherchent des moyens créatifs de passer le temps. La sonnerie est là pour vous aider. Nous lançons une série intitulée Social Distancing Diaries, avec les idées de notre personnel pour trouver le confort, la joie, la communauté ou la distraction tout en faisant sa part pour aplatir la courbe. Dans les semaines à venir, nous allons plonger dans ce qui nous passionne et que nous voulons que les autres découvrent, des bidets aux trésors enfouis et tout le reste.

La seule façon de sortir de l’isolement avec ma santé mentale intacte, j’ai trouvé, est de la traiter comme une opportunité. La possibilité d’avoir une telle vision du monde à moitié pleine, même forcée, est le résultat d’un énorme privilège; Je suis jeune, en bonne santé, j’ai un travail que je peux faire à la maison et je n’ai pas de personnes à charge dont je dois subitement m’occuper à plein temps. Ma seule obligation à travers tout cela est de rester à la maison et de m’assurer de ne pas mettre les autres en danger. Si cela signifie polluer les flux Instagram de mes amis avec des projets de cuisine ambitieux pour prendre des heures, alors tant pis.

Beaucoup de ces expériences culinaires dépendent du passage du temps – la levée d’une pâte, la rupture du collagène d’une braise, la magie pétillante de la fermentation – me laissant à la recherche d’aides pour ma patience. Ce qui m’a conduit à un passe-temps que, en tant que critique télévisé, j’avais supposé auparavant appartenir à mon passé: regarder les loisirs. Alors qu’une quarantaine induite par une pandémie n’ajoute pas littéralement plus d’heures à la journée, elle est à peu près aussi proche que possible, à moins d’une révolution dans la physique quantique.

À la recommandation de certains collègues de Ringer, je me suis installé sur la dernière saison de Top Chef, une franchise de réalité vénérable que j’avais ardemment suivie pendant ses premières saisons, puis abandonnée. Au cours des 14 années et des 17 saisons où Top Chef a été diffusé, Food TV s’est élargi pour inclure tout, de la révérence monastique de Chef’s Table à diverses expériences avec de la marijuana comestible. Pendant tout ce temps, Top Chef a résisté, et une saison d’étoiles qui s’est déroulée dans ma maison d’adoption de Los Angeles a fourni une occasion facile de rentrer – un talent garanti dans un cadre familier. En outre, je deviendrais en fait un cuisinier à domicile semi-efficace dans mon temps loin de Padma et du gang, me donnant une nouvelle appréciation pour les chefs stressés qui ont demandé de faire un plat comestible à partir de barbe à papa et de quelques baies en 30 minutes ou moins.

Mais, comme de nombreux spectacles conçus comme une diversion et transformés en autre chose, Top Chef est sorti de la post-production autant un symbole qu’un divertissement. La compétition s’est distinguée au fil des ans en choisissant la finesse plutôt que les feux d’artifice, en réunissant un pool de professionnels accomplis en premier et des stars de la réalité en second. La gagnante de la saison 4, Stephanie Izard, préside une écurie de restaurants de Chicago et a remporté un James Beard Award en 2013; Kwame Onwuachi, ancien de la saison 13, préside désormais le célèbre Kith and Kin de Washington, D.C. De nombreux candidats sont des restaurateurs à succès avant même de se présenter devant un appareil photo, et beaucoup plus sont diplômés d’institutions gastronomiques d’élite comme le French Laundry et Eleven Madison Park.

Ces réalisations donnent à Top Chef le poids dont il a besoin pour surmonter son paradoxe central – une représentation visuelle d’un métier largement non visuel. Les fans de Project Runway peuvent regarder une tenue, les voix écoutent une chanson. Sur Top Chef, nous n’entendons parler que du goût de la nourriture, et ce n’est que notre confiance dans les compétences de base des candidats et le palais des juges qui donne de l’importance à ces opinions. En plus de l’auteur de livres de cuisine Padma Lakshmi, de la rédactrice en chef de Food & Wine Gail Simmons et du restaurateur Tom Colicchio, ces juges incluent souvent des poids lourds culinaires avec une réputation indépendante du spectacle, de Dan Barber de Blue Hill à Eric Ripert de Bernardin.

En d’autres termes, Top Chef n’est pas une simulation en conserve du monde de la restauration. Il s’agit peut-être d’une version surélevée avec une structure artificielle, mais le spectacle est en fait une extension organique de l’univers à indice d’octane élevé qu’il tente de représenter, un univers avec des débouchés en brique et en mortier que les téléspectateurs peuvent ensuite faire demi-tour et fréquenter. Mais avec les bouleversements dramatiques des deux derniers mois, cette relation symbiotique a soudainement été brouillée. Top Chef est désormais l’ambassadeur culturel de facto d’une nation en déroute.

La nouvelle saison de Top Chef a débuté le 19 mars, quatre jours après que le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a publié une ordonnance fermant les commerces non essentiels et obligeant les restaurants à cesser de servir les clients en interne. Du jour au lendemain, la mesure d’urgence a forcé des milliers d’entreprises à modifier fondamentalement leurs opérations: passer à emporter uniquement, se convertir en épiceries de fortune et souvent fermer dans un avenir prévisible. Des milliers de travailleurs de l’accueil ont soudainement perdu leur emploi; ceux qui restent, soit dans les cuisines, soit le long de la chaîne d’approvisionnement, doivent équilibrer leurs moyens de subsistance et s’exposer à un virus potentiellement mortel.

Le sort des restaurants de L.A.est le reflet de celui des établissements à travers le pays. Mais l’ironie involontaire de Top Chef donne à cette lutte une spécificité et une émotion plus grandes. Le deuxième épisode de cette saison s’est ouvert par un bref hommage à Floyd Cardoz, le chef indo-américain et vainqueur du Top Chef Masters qui a succombé au coronavirus fin mars, l’une des victimes les plus en vue du monde de l’hôtellerie. Une semaine plus tard, la luminaire locale Nancy Silverton a annoncé qu’elle avait été testée positive, peu de temps avant un défi partiellement tiré sur et basé autour des plats de son vaisseau amiral Osteria Mozza. (Silverton était également apparue lors de la première, où elle avait déclaré que le grill Oceanside d’une équipe était «le repas que nous attendions et méritait».)

Grâce à sa visite de monuments locaux comme la gare Union du centre-ville et de points chauds comme le Birdie G de Santa Monica, Top Chef a maintenu sa tradition de tirer le meilleur parti de son siège temporaire. Le point culminant de cette pratique, et la saison à ce jour, a été «The Jonathan Gold Standard», un hymne prolongé au regretté critique du Los Angeles Times, décédé d’un cancer du pancréas en 2018. Les candidats se sont divisés en groupes et ont visité le genre de restaurants Gold était célèbre pour ses activités de champion, qui se trouvent être les entreprises les plus menacées par la crise en cours: les petites boutiques appartenant à des immigrants, stimulées par la plate-forme de Gold, car elles sont menacées par la perturbation d’un écosystème déjà délicat. Ils sont essentiels à L.A.en tant que la mosaïque polyglotte qu’elle est, pas les étrangers fades des friches l’imaginent parfois.

Provenant de la célèbre liste “101” de Gold pour le Times, elle-même un riff sur sa tournée annuelle “99” pour LA Weekly, les destinations de Top Chef sont instantanément reconnaissables pour tout Angeleno ayant une connaissance même superficielle de l’endroit où manger. Jitlada, la jointure thaïlandaise du centre commercial où le propriétaire Jazz Singsanong règne sur la liste d’attente avec une main de fer. (C’est en arrière-plan tandis qu’Adam Driver a une fusion avec le magasin 99 Cent dans Marriage Story.) Chengdu Taste, emporium du Sichuan et joyau de la couronne de la vallée de San Gabriel, ou SGV, capitale non officielle de la cuisine chinoise en Amérique. Lasa, le joint philippin moderne dans le même centre commercial de Chinatown que la sensation de poulet chaud Howlin ’Ray’s et le livre de recettes Now Serving. Mayura, un endroit du sud de l’Inde qui dessert le Kerala en passant par Culver City.

J’ai mes propres souvenirs de chacun de ces endroits. Singsanong m’a carrément informé que je ne serais pas assis jusqu’à ce qu’un ami défunt arrive enfin, une attente tendue que j’ai tout oublié dès le premier curry. J’ai regardé une foule de convives faire la queue pour un agneau cure-dent à Noël dernier lorsque j’ai croisé Chengdu Taste sur le chemin d’un dîner de vacances au Dolan’s de l’autre côté de la rue. Un ami qui a quitté la ville a choisi Lasa pour un dîner de retrouvailles lors d’un bref voyage de retour; Mayura est sur ma liste restreinte d’endroits où rencontrer des amis lorsque je fais le schlep transfrontalier vers le côté ouest de L.A. Lorsque j’ai déménagé à L.A., j’ai utilisé le “101” de Gold comme un atlas, apprenant le paysage culinaire de la ville bien avant de maîtriser les voies de circulation, sans parler de ma vie sociale. Les producteurs de Top Chef ont pris un raccourci tout aussi efficace.

Top Chef a toujours réussi à rendre l’accessible inaccessible, avec des montages et des performances qui vous donnent l’impression d’avoir une place à la table des juges. Mais sans faute de sa part, il ne peut pas réaliser le même tour de magie pour tout un ensemble de rituels. Un approvisionnement du marché des agriculteurs de Santa Monica a coïncidé avec la semaine au cours de laquelle de nombreux marchés de Los Angeles, y compris le mien, ont été fermés par souci de distanciation sociale. (La plupart ont rouvert avec des plans d’étage modifiés.) La visite de Top Chef au soi-disant «Mozzaplex» m’a donné des flash-back sur les nombreuses fois où je suis sorti de la tour à la pizzeria de Silverton, expliquant patiemment comment la pizza californienne a son propre style distinct de la tranche de New York. La connaissance même qui fait de Top Chef une représentation si convaincante de manger en Amérique en fait également un rappel douloureux de ce qui est en attente et de ce qui est à risque.

Ces impressions indélébiles ne me sont guère propres; sur Top Chef, la candidate Melissa King s’est appuyée sur son expérience de grandir dans le SGV pour l’un des défis. Mais ils sont profondément personnels et compliqués par l’incertitude quant à savoir si ces entreprises peuvent résister à la tempête. Même s’ils survivent à la pandémie, d’autres comme eux ne le feront sans doute pas. Top Chef parle de sa propre compétition acharnée, ponctuée occasionnellement par un placement de produits amusant et maladroit pour Trolls World Tour. Il préfigure involontairement une lutte bien plus importante pour des ressources limitées, parmi les entreprises qui constituent une pierre angulaire émotionnelle de nos vies.

Top Chef est parfaitement conscient de son rôle dans cette situation d’urgence: Bravo a diffusé des messages d’intérêt public avant la diffusion en direct et, avec l’animateur de podcasts Ringer David Chang, Colicchio est devenu une voix de premier plan dans l’appel à une intervention gouvernementale forte et rapide au nom des restaurants. Mais avec une cause comme celle-ci, l’action collective est liée à des investissements personnels. Je veux que les restaurants, en général, survivent. Surtout, je tuerais pour passer encore une heure debout devant Jitlada.

