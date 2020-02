Top graines dans la fourchette projetée trop tôt

Si dimanche de sélection pour le tournoi NCAA masculin de 2020 était aujourd’hui, Baylor, sans surprise, serait la tête de série n ° 1.

Le comité de sélection a révélé samedi quelles seraient ses 16 premières têtes de série si le tournoi commençait aujourd’hui, et les Bears ouvriraient la voie dans la région sud.

Ils sont 15-1 avant le match de samedi contre l’Oklahoma State, et ils ont été l’équipe la mieux classée de l’AP Poll au cours des trois dernières semaines après avoir été n ° 16 en pré-saison. Leur seule défaite cette saison était de retour en novembre de trois points contre Washington

Le Kansas dans la région du Midwest, Gonzaga dans la région de l’Ouest et l’État de San Diego dans la région de l’Est se joindraient à Baylor comme autres têtes de série du tournoi n ° 1. Duke serait la graine n ° 2 la mieux classée, le Maryland serait la graine n ° 3 la plus élevée et Auburn serait la n ° 4 la plus élevée.

Voici ce que seraient les 16 premières têtes de série si le tournoi NCAA commençait aujourd’hui:

1. Baylor

2. Kansas

3. Gonzaga

4. État de San Diego

5. Duc

6. Dayton

7. Louisville

8. Virginie-Occidentale

9. Maryland

10. Florida State

11. Seton Hall

12. Villanova

13. Auburn

14. Oregon

15. Butler

16. Michigan State

Si vous n’êtes pas satisfait de l’endroit où votre équipe a atterri ici – ou si elle n’est pas du tout dans le top 16 – la bonne nouvelle est que le dimanche de sélection n’est pas avant le 15 mars. Les équipes ont donc encore un peu plus d’un mois pour construire sur leur tournoi reprend.

Le tournoi masculin NCAA 2020 commence le 17 mars avec les quatre premiers, tandis que le premier tour officiel commence le 19 mars.

.