Toros del Este match de la série finale du ballon dominicain

21 janvier 2020, 22:12 Saint-Domingue, 21 janvier (Prensa Latina) L’équipe de Toros del Este a égalé aujourd’hui la série finale de la Ligue dominicaine professionnelle de baseball, battant les Licey Tigers 6-3 au stade Quisqueya Juan Marichal de cette capitale.

Le match qui a duré jusqu’à l’entrée 11, avait pour héros Jeimer Candelario, qui a envoyé le home run avec un gars en circulation au sommet de cet épisode pour mettre son équipe en tête et finalement remporter la victoire.

Dans un défilé de lanceurs, le match a été remporté par Tim Peterson et Jason Garcia perdu, il convient de noter l’excellent travail de César Valdés par les perdants, qui ont travaillé six manches et deux tiers, n’ont accordé que trois indiscutables et ont retiré 12 frappeurs.

Les Orientaux ont réussi à lier le jeu à trois courses dans le huitième épisode bien qu’ils auraient pu faire plus de courses car ils ont laissé les bases pleines.

Ils ont souligné l’offensive, par les sociétés sucrières Jorge Mateo et les félins Erick Filia, qui ont tous deux connecté trois coups sûrs en cinq frappeurs au bâton.

Demain les actions se déplacent au stade Francisco Micheli dans la province de La Romana, avec la série 1-1.

