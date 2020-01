Toros del Este-Tigres del Licey entame la finale du baseball dominicain

20 janvier 2020, 0: 1 Saint-Domingue, 20 janvier (Prensa Latina) Toros del Este et Tigres del Licey, débuteront aujourd’hui au stade Francisco Micheli de la province de La Romana, la finale de la Ligue dominicaine professionnelle de baseball.

Avec une équipe de lanceurs de première ligne dirigée par le vétéran cubain Raúl Valdés, Los Toros était la meilleure équipe des phases régulière et demi-finale de la saison.

Dans la première phase, ils ont remporté 34 matchs et perdu 14 et dans le tournoi à la ronde, ils ont gagné en 12 et sont tombés vaincus en six.

Par conséquent, ils partent comme pré-compétence préférée pour décrocher le titre, qui serait leur troisième couronne en championnat, quelque chose d’essayé la saison dernière mais tombé aux Eastern Stars en finale.

De plus, les Tigres, qui ont dû transpirer le maillot pour arriver à ce moment, ont conclu l’étape régulière avec un bilan de 27 victoires et 23 défaites, tout en clôturant le tout contre tous avec neuf et 10.

Les félins ont été 22 fois champions nationaux et c’est sans aucun doute l’une des équipes que la plupart des fans traînent, un échantillon que nous avions lors des derniers matchs contre les Eagles de Cibaeñas dans lesquels il y avait un stade plein et qui paralysait pratiquement le pays.

La série se jouera au meilleur des neuf matchs, après le match de lundi, elle se jouera en alternant les matchs entre La Romana et cette capitale jusqu’à vendredi, samedi sera gratuit et dimanche après-midi au stade Quisqueya Juan Marichal, les actions reprendront.

