Totontepec partagera les richesses culturelles et naturelles du troisième Ultra Marathon Sierra Mixe – .

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 mars 2020. Avec les traditions de la Sierra Mixe et sa richesse naturelle comme décor, la troisième édition du Sierra Mixe Ultra Marathon se tiendra les 28 et 29 mars dans la communauté de Totontepec Villa de Morelos.

Lors d’une conférence de presse, la directrice de la promotion touristique du secrétariat du tourisme du gouvernement de l’État d’Oaxaca (Sectur Oaxaca), Elizabeth Arredondo Ruiz, ainsi que les autorités de Totontepec Villa de Morelos et les organisateurs de la course, ont dévoilé les détails. de cet événement qui réunira des athlètes de stature nationale et internationale et le grand public.

Il a souligné que cet événement touristique et sportif s’inscrit dans l’agenda des célébrations et festivals culturels qui ont lieu dans tout l’État; et a noté que dans le cadre de ce concours, les visiteurs pourront rencontrer et apprécier la Sierra Mixe.

Le président du Commissariat aux biens communautaires, Raymundo Hernández Osorio, a déclaré que Totontepec Villa de Morelos est prêt à recevoir des athlètes et toutes les personnes qui souhaitent participer à cette course et découvrir des endroits avec des rivières, des cascades, des forêts et la diversité de la faune.

Il a souligné que la course passera également par les communautés de Jareta, Moctum, Tepitongo, Ocotepec, Amatepec et Tonaguía; et assuré que les itinéraires sont propres et que leur transit n’affecte pas la flore et la faune des lieux.

Le coordinateur général du Sierra Mixe Ultra Marathon, Félix Flores, a expliqué que les tests seront de 15, 30, 53 et le plus grand de 100 kilomètres, avec une récompense de plus de 85 mille pesos parmi toutes les catégories auxquelles participeront des athlètes de 11 États de la République mexicaine et stature internationale.

Il a également lancé l’invitation à participer à ce concours avec toute la famille, ainsi qu’à promouvoir le sport, il vise à promouvoir le tourisme, que les gens connaissent la beauté naturelle de cette région et montrent qu’Oaxaca a tout pour plaire, a-t-il déclaré.

Les activités dans le cadre du Sierra Mixe Ultra Marathon débuteront le 27 mars avec l’inauguration d’un programme culturel à 11h00, où il y aura une exposition de costumes typiques et de spectacles gastronomiques; A 16h00, la cérémonie de réception des athlètes aura lieu avec la fanfare municipale de Totontepec Villa de Morelos et plus tard un calendrier qui parcourra la ville.

Le 28 mars, les épreuves de 53 et 100 km auront lieu et le lendemain les épreuves de 15 et 30 km; Les organisateurs de la course ont garanti que les conditions sont réunies pour que les concurrents puissent développer leur voyage en douceur et profiter de la richesse naturelle et culturelle de la Sierra Mixe.

Pour plus d’informations sur l’inscription, les itinéraires et les directives de l’appel, consultez la page www.ultrasierramixe.com, la page facebook Ultra Marathon Sierra Mixe ou le compte Instagram @ultramaratonsierramixe.