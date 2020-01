Tottenham a régressé sous Jose Mourinho et a besoin de quatre ou cinq signatures pour rivaliser avec Liverpool, selon Jamie Carragher

Jamie Carragher pense que Tottenham a régressé sous Jose Mourinho depuis qu’il a succédé à Mauricio Pochettino en novembre.

Le “Special One” a remplacé Pochettino aux Spurs après une mauvaise forme qui remontait à la dernière campagne, mais Carragher pense que le club n’avait besoin que d’une ou deux signatures de plus pour contester le titre lorsque l’Argentin était aux commandes.

Mourinho a beaucoup de travail à faire chez Spurs

Avant la disparition des Spurs sous Pochettino, les Lilywhites ont atteint leur toute première finale de Ligue des Champions et ont également failli remporter la Premier League à deux reprises.

Mais malgré un début prometteur sous Mourinho, les Spurs ont été extrêmement incohérents ces dernières semaines, n’ayant remporté qu’une seule victoire lors de leurs cinq dernières sorties en championnat, et Carragher pense qu’ils ont reculé depuis le départ de Pochettino.

Il a déclaré à Sky Sports: «Pochettino était à un ou deux joueurs de la victoire, je pense.

“Jose Mourinho a besoin de quatre ou cinq joueurs juste pour revenir là où était Pochettino.”

L’ancien milieu de terrain des Spurs, Jamie Redknapp, était d’accord avec son collègue de Sky Sports, soulignant le net golfe entre Liverpool et Tottenham.

Redknapp a déclaré: «Il y a deux ans, lorsque Tottenham a battu Liverpool 4-1 à Wembley, je pensais qu’il y avait maintenant un énorme fossé entre Tottenham et Liverpool; ça ressemblait [Spurs] pourrait passer.

«Tout à coup, il y a une différence de 31 points entre Liverpool et Tottenham. C’est incroyable, le revirement.

“Vous ne pouvez pas blâmer le manager, vous devez voir pourquoi ils ne sont pas allés ajouter des joueurs quand ils en avaient l’occasion. Ils ont pris tellement de retard en ce moment et avec Jose, je ne sais pas, parce qu’il n’est pas vraiment en forme à Tottenham, c’est un gagnant, mais ça va être difficile pour lui. “

Carragher dit que les Spurs ont perdu une partie de leur identité sous Mourinho

Carragher a continué à suggérer que les Spurs avaient perdu une partie de l’identité que Pochettino avait inculquée à Spurs.

“J’ai adoré regarder Mourinho, je déteste le fait que chaque équipe veuille jouer de la même manière”, a poursuivi Carragher.

«Mais Tottenham était une équipe qui a appuyé de l’avant avec énergie, qui a joué à l’arrière. Ces deux grandes choses de l’ère Pochettino ont disparu avec Jose Mourinho.

«Ils n’appuient pas sur le devant et lorsqu’ils jouent à l’arrière, ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Ils retournent juste vers le gardien de but et il le fracasse en avant.

“Les gens ne veulent plus voir ce type de football.”

