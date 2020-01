Tottenham a signé un milieu de terrain box-to-box qui n’aura pas besoin de temps pour s’installer à Londres

Tottenham a fait sa première signature sous José Mourinho.

Gedson Fernandes a rejoint le club de Premier League de Benfica pour un prêt de 18 mois.

. – Contributeur

Fernandes a aidé Benfica à remporter le titre au Portugal la saison dernière

Tottenham a repoussé la concurrence de West Ham et a la possibilité de terminer sa signature permanente à l’été 2021.

Vous ne savez pas grand-chose sur lui? Eh bien, talkSPORT.com est là pour vous en dire plus…

Qui est Gedson Fernandes?

Fernandes a commencé sa carrière de jeune au SC Frielsas en 2008 avant de rejoindre l’académie Benfica un an plus tard.

En 2017, il est passé dans l’équipe Benfica B et n’a mis qu’un an pour se frayer un chemin dans la première équipe.

Le joueur de 20 ans a depuis disputé 23 matches de Premier Liga avec les Eagles, ce qui lui a valu un appel à l’équipe senior du Portugal.

Fernandes a joué pour le Portugal à tous les niveaux de la jeunesse à partir de U14 et a maintenant deux sélections seniors à son nom.

Il est sûr de dire qu’il est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants d’un pays réputé pour produire beaucoup.

Style de jeu

Fernandes est la définition d’un milieu de terrain box-to-box. Pensez à Paul Pogba, Yaya Touré, Mousa Dembele.

Il est imparable avec le ballon à ses pieds, capable de battre les joueurs au milieu du parc en raison d’une combinaison de contrôle serré et de puissance.

Comme Pogba, Fernandes peut instantanément transformer la défense en attaque grâce à son rythme électrisant et sa technique de dribble.

De plus, le jeune fait une frappe féroce, ce qui fait de lui une menace sérieuse à distance.

Il est également capable défensivement. Le Portugais n’a pas peur du défi et presse sans relâche.

Darren Bent dit à Tottenham de “ casser la banque ” et de signer Edinson Cavani après la blessure de Harry Kane

Pourquoi il déménage en Angleterre

Fernandes a à peine joué pour Benfica cette saison après une dispute avec le manager, Bruno Lage.

Il a été désireux de déménager en Angleterre et dans la capitale en particulier, car ses parents, ses sœurs et leur famille élargie vivent déjà dans le nord de Londres, après avoir déménagé ici pour travailler.

En signant pour les Spurs, Fernandes a déclaré: «C’est une histoire difficile. Ma famille, ils sont venus à Londres parce qu’au Portugal, le travail est très dur et il est très difficile de trouver du travail.

«Ils n’ont pas eu une vie brillante mais ils ont une bonne vie ici et c’est une motivation de plus pour moi d’être ici aujourd’hui. Oui, ils m’aideront à m’installer ici. »

Ce que disent les experts

Voici le verdict de l’expert du football européen Andy Brassell: «Il n’est pas massif mais c’est une sorte de milieu de terrain moderne, il peut faire ses plaqués, il peut faire avancer le ballon dans la moitié de terrain et l’emmener autour des joueurs.

«Il n’est pas l’idée de tout le monde d’un milieu de terrain défensif classique, mais il peut certainement faire ce travail.

“Il aura cependant besoin de temps – il n’a commencé que deux fois dans la ligue cette saison.

Il a vraiment impressionné la saison dernière et a été particulièrement bon aux Jeux européens, et ils l’ont signé avec un nouveau contrat important qui avait la plus grande clause de rachat de l’histoire de Benfica – 130 millions de livres sterling, mais c’est une position de négociation, plutôt que ce que le joueur est vaut.

“L’accord est logique, c’est un essai avant d’acheter.

“S’il réussit bien en Premier League, et je pense qu’avec le temps, il le pourrait certainement parce qu’il a un énorme potentiel, alors il aurait une valeur réelle et ils pourraient le vendre pour quelque chose près de ce chiffre.”

.