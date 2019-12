«Tottenham a une base de fans beaucoup plus grande que Chelsea»

Glenn Hoddle pense que Tottenham est un plus grand club que Chelsea.

Hoddle, qui a joué et dirigé les deux clubs londoniens, pense que les Spurs ont une base de fans plus grande, un stade plus grand et des installations d'entraînement supérieures à leurs rivaux féroces.

Hoddle avait l'habitude de gérer et de jouer pour les Spurs et Chelsea

Et il pense également que Jose Mourinho ne se rendra compte qu'à présent de la taille d'un grand club de Tottenham, insistant sur le fait qu'il n'aurait peut-être pas accepté le poste s'il lui avait été proposé il y a quelques années.

Dans sa préface au livre «The Boss – Memories of Bill Nicholson», publié cette semaine, Hoddle a déclaré: «Tout d'abord, nous devrions tous applaudir le merveilleux travail de Mauricio Pochettino.

«Si ce n'était pas pour la façon dont il a tourné autour des Spurs, quelqu'un comme Mourinho ne leur aurait pas donné un deuxième coup d'œil.

«En fait, jusqu'à il y a quelques années, il aurait été inimaginable de penser à Mourinho chez Spurs.

"Donc, c'est une mesure de la façon dont Pochettino a construit l'équipe que le club peut attirer un manager de calibre et de réputation mondiale de Mourinho.

«Mais ce n’est pas seulement Pochettino. C’est le fait que le club possède également un centre d’entraînement de classe mondiale et un stade de classe mondiale – tous les ingrédients pour faire des Spurs une proposition attrayante pour Mourinho.

«Le problème avec Pochettino était très simple. Pourrait-il faire passer l'équipe au-dessus de la ligne et gagner de l'argenterie?

«Il est venu assez près de la Ligue des champions, mais sans argenterie à montrer pendant si longtemps dans le travail, vous pouvez voir pourquoi Daniel Levy a pensé faire venir Mourinho, un gagnant en série.

Hoddle a continué de suggérer que le président Daniel Levy avait raison de se déplacer pour Mourinho en raison du désir ardent des fans pour les trophées.

"Ce n'est peut-être qu'à court terme, car Mourinho a évolué tous les deux ou trois ans, mais c'est pourtant ce que les fans des Spurs recherchent – des trophées", a-t-il ajouté.

«Chaque fan des Spurs, chaque joueur des Spurs attendait de gagner quelque chose et vous pouvez sentir que leur patience s'épuisait.

«Comme en effet, il a probablement manqué pour Daniel Levy, qui devait être malade et fatigué de tout le monde se plaindre du manque d'argenterie.

«Le club a besoin d'un trophée pour passer au niveau suivant. Oui, ce fut un choc de voir Pochettino partir après tout ce qu'il a fait pour le club mais, s'il veut rester dans le football, il lui semble qu'il y a plein d'ouvertures.

«D'une certaine manière, ce n'était pas une surprise que Daniel Levy se tourne vers quelqu'un comme Mourinho.

Hoddle pense que Mourinho réalisera rapidement à quel point les Spurs sont grands

«J'espère qu'il réalisera ce dont les fans ont rêvé. Il l'a fait partout où il est allé, il y aura donc de l'optimisme.

«Pourquoi pas à Tottenham? Avec le terrain d’entraînement, le stade et les joueurs à la disposition du manager, tout est là.

"Si Mourinho gagne de l'argenterie à Tottenham, cela s'avérera avoir été la bonne décision au bon moment pour qu'il aille aux Spurs."

Cependant, le plus controversé a peut-être été la suggestion de Hoddle selon laquelle le club du nord de Londres était en fait plus grand que Chelsea, malgré le fait que l'ancien se vante d'un titre de Ligue des champions à son nom.

Il a poursuivi: «Cela s'avérera également être une décision astucieuse pour Mourinho, qui découvrira rapidement que les Spurs sont un club massif – beaucoup plus grand qu'il ne le pensait.

«Il a probablement sous-estimé à quel point les Spurs sont grands.

«Il y a une plus grande base de fans qu'à Chelsea et personne n'a maintenant de meilleures installations en termes de terrain d'entraînement et de stade. Il s'est lancé dans un travail fantastique au bon moment, les Spurs devenant un club moderne. C'est un bon mariage. "

Jamie O'Hara: “ Liverpool est un plus grand club que Man United, Chelsea le plus grand club de Londres ''

