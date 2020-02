Tottenham aurait pu recruter le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish pour seulement 6 millions de livres sterling en 2018

Tottenham aurait pu recruter Jack Grealish, le meneur de jeu d’Aston Villa, pour seulement 6 millions de livres sterling il y a 18 mois, selon des informations.

Grealish, qui se prépare à affronter les Spurs à Villa Park dimanche après-midi, a ébloui cette saison avec sept buts et cinq passes décisives alors qu’il était également lié à un déménagement à Manchester United cet été.

Est-ce que Jack Grealish sera un joueur de Villa la saison prochaine?

Et selon The Sun, le milieu de terrain né à Birmingham était sur le point de passer au club du nord de Londres, avant que le président des Spurs, Daniel Levy, ne réduise son offre pour le joueur de 24 ans.

Villa était prête à vendre son talisman et son capitaine pour le prix réduit car ils avaient désespérément besoin de l’argent, mais Levy, déterminé à négocier dur, a réduit son offre à 4 millions de livres sterling, sachant que le club avait besoin de fonds ou risquait de se retrouver dans l’administration .

L’équipe des Spurs était sur le point de s’envoler pour Los Angeles pour leur tournée de pré-saison et les négociations sans merci de Levy ont échoué car au moment où ils ont atterri aux États-Unis, Villa avait été achetée par les milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens.

Et cela signifiait qu’ils n’étaient plus skint et les chefs de Villa Park ont ​​changé leur prix demandé à 40 millions de livres sterling.

Levy a ensuite envisagé une offre de 20 millions de livres sterling mais savait qu’elle serait rejetée, il a donc mis un terme au contrat avec le meneur de jeu.

La saison suivante, Grealish a ramené le club des Midlands en Premier League via des matches de barrage, où il a vaincu Derby en finale à Wembley.

Tim Sherwood salue Jack Grealish, skipper d’Aston Villa

