Tottenham devient le premier club de Premier League à accueillir une opération de test de coronavirus au stade

Le Tottenham Hotspur Stadium accueille une opération de test de coronavirus, faisant des Spurs le premier club de Premier League à le faire.

Une opération de test et d’écouvillonnage COVID-19 a commencé à la fin de la semaine dernière dans le stade de 62 000 places, ouvrant ses portes aux patients après avoir été converti en un établissement du NHS mardi.

Les Spurs font leur part pour combattre COVID-19

Les tests sont en cours dans un parking du stade Tottenham Hotspur

Le parking en sous-sol du stade est utilisé comme site de tests de passage pour le personnel du North Middlesex University Hospital, leurs familles et les personnes à leur charge.

Il y aura jusqu’à 70 tests effectués par jour, avec 10 infirmières sur le site entre 10h et 14h cinq jours par semaine.

Le nouveau domicile des Spurs a été réaménagé et aménagé pour héberger les patientes des services de consultations externes pour femmes de l’hôpital de North Middlesex.

Le café du club, le vestiaire extérieur, le vestiaire de la NFL, les salles d’entretien flash et la salle de conférence de presse sont tous utilisés par le personnel du NHS pour traiter jusqu’à 70 patients par jour.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Ce sera une bonne nouvelle pour le club, qui a été critiqué pour la façon dont il s’est comporté pendant la période de verrouillage du Royaume-Uni.

Le manager Jose Mourinho a été rappelé de ses responsabilités après que les joueurs Ryan Sessegnon, Davinson Sanchez et Tanguy Ndombele se soient entraînés en public.

Des gens comme Mourinho ont été surpris à enfreindre les règles de verrouillage

Pendant ce temps, le président Daniel Levy a essuyé des tirs quand il a été annoncé que les Spurs allaient mettre en congé des membres du personnel. Le club a toutefois annulé cette décision depuis.

Et ALLY McCoist de talkSPORT pense que les Spurs “devraient être félicités” pour avoir fait demi-tour.

Il a déclaré: «S’il y a quelque chose de bon à sortir de cela, vous pouvez affirmer que Liverpool et les Spurs ont cédé à la pression des pairs, mais en même temps, ils ont certainement écouté leurs supporters, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

“Je pense que dans le climat actuel, ils auront un petit coup de bâton, mais dans l’ensemble, nous devons maintenant réaliser que la bonne chose a été faite et allons de l’avant.

“En utilisant des mots comme” embarrassant “et tout ça, allez, ils ont fait une erreur, passons à autre chose et ils devraient être félicités maintenant d’avoir fait la bonne chose.”

.