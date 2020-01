Tottenham doit “casser la banque” et sceller le transfert d’Edinson Cavani à la suite de la blessure de Harry Kane, déclare l’ancien attaquant des Spurs, Darren Bent

Tottenham a été invité à abandonner sa politique de dépenses strictes et à signer l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani ce mois-ci suite à l’annonce du coup dur de Harry Kane.

Darren Bent a exhorté son ancien club à signer un nouveau leader après que Kane ait été exclu pour QUATRE MOIS pour une blessure aux ischio-jambiers.

Et l’ancienne star de White Hart Lane pense que son ancien club DOIT «casser la banque» pour un leader du «numéro un» de classe mondiale, et pas seulement un autre remplaçant pour leur talisman.

. ou concédants de licence

Tottenham aura Harry Kane à temps pour le dernier mois de la saison – leurs quatre meilleurs espoirs peuvent dépendre de la nomination d’un nouveau leader

Kane devrait revenir en avril, mais les Spurs ne sont pas équipés pour faire face sans leur vice-capitaine et leurs quatre meilleurs espoirs sont désormais en jeu.

L’adolescent irlandais Troy Parrott, 17 ans, est le seul attaquant à part entière à la disposition de Jose Mourinho et tandis que Heung-min Son et Lucas Moura pourraient compléter, jouer au centre n’est pas non plus l’une de leurs principales forces.

Le club a été lié à un certain nombre d’attaquants, des rapports affirmant qu’ils avaient déjà conclu un accord pour signer l’as polonais de Milan Krzysztof Piatek.

Mais Bent insiste sur le fait qu’ils ne peuvent pas se permettre de risquer de signer un autre “attaquant de projet” et DOIT décrocher un homme qui leur garantira des objectifs – avec Cavani un ajustement parfait.

L’as uruguayen est hors contrat au PSG cet été et il semble certain de quitter le Parc de Princes plutôt que de signer une prolongation.

Et parlant de Drivetime, Bent a déclaré: «Je le savais [Kane’s injury] allait être un biggen. Au moment où vous vous déchirez les ischio-jambiers, c’est de quatre à six mois ou même plus. Il faut du temps pour guérir.

«Les Spurs doivent maintenant signer un avant-centre dans cette fenêtre de transfert.

. ou concédants de licence

Cavani a marqué cinq buts en 13 apparitions pour le PSG cette saison, ayant lui-même eu des problèmes de blessure

«Pas un pour jouer à Harry Kane à son retour, ils en ont besoin pour entrer MAINTENANT qui est prêt à partir.

“Nous avons parlé de Cavani – voici ton mec! Allez le chercher!

«Il vieillit mais peut toujours faire un travail.

«Ils ont besoin d’un avant-centre n ° 1 maintenant, ils doivent signer quelqu’un qui peut marquer des buts dès maintenant.

“Vous ne pouvez pas vous inquiéter,” nous ne pouvons pas faire bouger le bateau avec Harry quand il reviendra “, vous n’avez pas le temps. À l’heure actuelle, ils doivent casser la banque et faire entrer quelqu’un.

“Ils devront peut-être dépenser 60 millions de livres sterling à la hausse – ces gars-là ne poussent pas sur les arbres – mais ils doivent être prêts à marquer des buts maintenant, pas un projet, quelqu’un qui est prêt à partir.”

Regardez un clip de l’ancien attaquant de Tottenham Darren Bent sur Drivetime ci-dessus

.