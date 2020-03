Tottenham et Arsenal se battent pour signer l’attaquant de Napoli Arkadiusz Milik

Tottenham et Arsenal vont s’affronter pour signer la star de Napoli Arkadiusz Milik, selon des informations.

L’attaquant a marqué neuf buts en 16 matches de Serie A jusqu’à présent cette saison.

Arkadiusz Milik n’a plus qu’un an pour son contrat à Naples

Mais il ne lui reste qu’un an sur son contrat actuel et on pense également qu’il suscite l’intérêt de l’Atletico Madrid et du Borussia Dortmund.

Calcio Napoli affirme que Tottenham et Arsenal gardent un œil sur Milik, évalué à 40 millions de livres sterling, qui a rejoint Napoli pour 30 millions de livres d’Ajax en 2016.

Les éperons ont désespérément besoin de couverture pour Harry Kane, qui a été mis à l’écart d’une blessure aux ischio-jambiers depuis le jour de l’An.

Les options d’attaque de Tottenham ont été épuisées à la suite de blessures à long terme à Kane et Heung-min Son (bras), le milieu de terrain Dele Alli remplaçant dans un rôle inconnu n ° 9.

Et l’arrivée de janvier, Steven Bergwijn est le dernier attaquant de Tottenham à être blessé à la cheville.

Jose Mourinho a admis qu’il n’avait jamais connu de crise de blessure comme celle des Spurs.

Le patron de Tottenham a déclaré: “Steven, je ne m’attends pas à ce qu’il joue cette saison. Puis-je le croire? Oui je peux.

Tottenham de Jose Mourinho a été touché par plusieurs blessures cette saison

«Je ne l’ai jamais connu comme ça, surtout en parlant de blessures traumatiques.

“Seule la blessure d’Harry Kane n’était pas une blessure traumatisante mais une blessure typique de la période de décembre en Premier League.”

Pendant ce temps, Arsenal pourrait être à la recherche d’un remplaçant pour la cible barcelonaise Pierre-Emerick Aubameyang.

Le skipper des Gunners pourrait quitter le club s’il ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions pour une quatrième saison consécutive.

Les hommes de Mikel Arteta, qui ont un match en main contre le champion de Premier League Man City mercredi, sont actuellement à huit points de la quatrième place de Chelsea.

