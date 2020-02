Tottenham et Everton se battent pour signer Chris Smalling de Manchester United alors que le défenseur impressionne lors du prêt de la Roma

Tottenham et Everton se seraient battus pour signer Chris Smalling en été.

Le défenseur de Manchester United est actuellement prêté à la Serie A Roma et a impressionné par une série d’affichages dominants à l’arrière de la capitale italienne.

Smalling a impressionné dans son court passage avec la Roma

Les Roms souhaitent signer de façon permanente le joueur de 30 ans, mais ils devront repousser la concurrence du duo de Premier League, qui surveille également sa situation avant l’été.

Selon le journal italien Corriere Dello Sport, Jose Mourinho est un admirateur du défenseur central, tandis qu’Everton et les régleurs de rythme de la Serie A Juventus ont également exprimé leur intérêt à conclure un accord.

On pense que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, ne voit pas Smalling dans ses plans à long terme et qu’il serait prêt à encaisser le joueur si la bonne offre était faite.

Le vice-président exécutif Ed Woodward valorise l’ancien international anglais à environ 16,5 millions de livres sterling, son contrat actuel expirant en 2022.

Tottenham se prépare actuellement à la vie sans Jan Vertonghen, qui hésite à signer un nouvel accord au club.

Et Mourinho, qui a travaillé avec Smalling chez Man United de 2016 à 2018, pense qu’il ajoutera une expérience et une qualité indispensables à sa ligne arrière.

Smalling a disputé 206 matches de Premier League avec les Red Devils depuis son arrivée de Fulham en 2010.

Il a déménagé en Italie sans pouvoir parler la langue, mais a semblé s’installer rapidement et a déclaré à talkSPORT en novembre qu’il était devenu à l’aise dans le pays après quelques mois.

«Je me sens très bien installé; ma famille est ici et les chiens sont ici, donc tout le monde est installé. Quand ma famille est heureuse et je suis heureuse, ça se voit sur le terrain. »

Cependant, la Roma est actuellement cinquième en Serie A et il est probable que le défenseur évaluera toujours ses options.

