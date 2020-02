Tottenham, Las Vegas, Morecambe … huit sites potentiels pour un super combat tout britannique

La longue attente de la boxe pour un champion des poids lourds incontesté pourrait être terminée si Tyson Fury et Anthony Joshua finissent par réussir cet été.

Les deux Britanniques détiennent toutes les ceintures après que Fury s’est emparé du titre WBC avec un superbe triomphe en sept rounds sur Deontay Wilder à Las Vegas samedi soir.

Fury a renversé Wilder aux deuxième et cinquième rounds et était dominant avant la fin du combat

Il a le potentiel de créer l’une des plus grandes confrontations de l’histoire du sport britannique.

Selon son promoteur Eddie Hearn, Joshua – l’actuel champion WBA, WBO et IBF – est prêt à éviter son prochain combat avec Kubrat Pulev en juin pour affronter Fury.

Pendant ce temps, le promoteur de Fury, Frank Warren, a également l’intention d’organiser le combat, à condition que cela se fasse selon ses conditions.

Il tenait également à souligner sur talkSPORT que Wilder a 30 jours pour invoquer une clause de revanche après sa défaite à Las Vegas.

Joshua vs Fury est le combat que tout le monde veut voir

Outre toutes les politiques habituelles, telles que les engagements précédents et les scissions de bourses, le lieu du combat serait un facteur énorme dans les négociations.

Les fans britanniques seraient désespérés que le combat ait lieu de ce côté de l’étang, bien que Fury ait déjà dit qu’il serait à Las Vegas pour continuer sa conquête des États.

Le dernier combat de Joshua, quand il a réussi à retrouver ses titres contre Andy Ruiz Jr, a eu lieu en Arabie saoudite, et Warren a admis que le Moyen-Orient est une grande possibilité si la paire veut maximiser ses revenus.

talkSPORT.com jette un coup d’œil à tous les lieux possibles pour le combat, y compris un retour aux sources pour Fury…

Beaucoup sont sceptiques quant à savoir si Anthony Joshua vs Tyson Fury se produira jamais

Stade de Wembley

L’une des plus grandes occasions sportives de Grande-Bretagne dans sa plus grande arène. À un niveau simple, c’est là que le combat devrait être.

Joshua a vécu la plus grande soirée de sa carrière à Wembley en 2015 en battant Wladimir Klitschko devant 90 000 personnes.

Vous ne pouviez imaginer le bruit que si Fury vs Joshua l’avait fait au stade national…

Wembley a le plus de sens du point de vue des fans

Joshua a combattu deux fois à Wembley et a commandé des foules de capacité

Terrain de cricket d’Old Trafford

Le Lancashire a déjà jeté son nom dans le chapeau en tant qu’hôtes potentiels pour le combat.

Immédiatement après la victoire de Fury sur Wilder, le PDG de Red Rose, David Gidney, a tweeté Hearn pour offrir Old Trafford pour un combat potentiel.

Fury, un fan de Manchester United, a déjà évoqué son désir de se battre à l’autre Old Trafford.

Caractéristiques Rex

Old Trafford serait un retour aux sources pour Fury

Stade Tottenham Hotspur

Joshua a déjà conclu un accord de principe pour combattre Pulev aux Spurs le 20 juin.

Ce n’est qu’une question de temps avant que la glorieuse arène de 1 milliard de livres sterling n’héberge la boxe, étant donné sa capacité en tant que lieu polyvalent.

Si le combat contre Fury peut être accepté, Joshua est heureux d’annuler son combat avec Pulev, et rester à Tottenham pourrait aider à adoucir le coup pour les organisateurs.

Joshua combattra aux Spurs en juin si le combat contre Fury ne peut être convenu

MGM Grand

À l’heure actuelle, Las Vegas semble être le favori.

Après avoir conquis l’Amérique, Fury tient à prendre cet élan dans tout combat potentiel avec Joshua.

Malheureusement, cela signifierait que le combat commencerait tôt le matin pour les fans britanniques.

“Écoutez, ce combat a lieu à Las Vegas et à Las Vegas seulement”, a déclaré Fury au Ak and Barak Show sur Sirius XM plus tôt ce mois-ci.

“Ce serait la MGM Grand Garden Arena en direct de Las Vegas, aux États-Unis.”

Fury a déjà déclaré sa préférence pour un combat à Vegas

Le MGM a été le théâtre de la victoire époustouflante de Fury sur Wilder lors de leur match revanche

Stade Allegiant

Si Fury est si désireux de se battre à Las Vegas, le nouveau stade des Raiders pourrait bien devenir une option une fois terminé.

Le site de 1,4 milliard de livres sterling, qui accueillera les Las Vegas Raiders de la NFL, devrait ouvrir ses portes en juillet 2020.

Il peut accueillir jusqu’à 72 000 personnes, soit près de cinq fois la capacité du MGM Grand.

Et Fury a déjà les yeux rivés sur l’arène pour un éventuel match revanche avec Wilder.

“Je m’attends à ce qu’il veuille un match revanche et je vais l’avoir”, a déclaré Fury à Steve Bunce de BT Sport.

«Les grands combats devraient avoir des trilogies. Et je le veux ici, juste en face, au Raiders Stadium en plein air devant 70 000 personnes. »

Raiders.com

La construction de l’incroyable stade a commencé en novembre 2017 et devrait s’achever en juillet 2020

Madison Square Garden

Joshua a des affaires inachevées à New York, où il a subi la seule défaite de sa carrière professionnelle.

Le premier combat contre Rui Jr était censé être une exposition pour Joshua lors de ses débuts aux États-Unis, mais il est devenu l’un des plus grands chocs de l’histoire de la boxe.

C’est également un lieu avec une fière tradition pour accueillir les plus grands combats – et Joshua vs Fury serait certainement une occasion digne de l’arène.

Joshua n’aura pas de bons souvenirs de Madison Square Garden

Le Madison Square Garden, d’une capacité de 20 800 places, est un lieu de boxe historique

Diriyah Arena

Les États du Golfe gagneront toute guerre d’enchères qui se déroulera pendant le combat, cela dépend simplement de savoir si Fury et Joshua veulent faire de l’argent.

L’Arabie saoudite a joué les hôtes du match revanche de Joshua avec Ruiz Jr, et un point positif serait une heure de départ normale pour les fans britanniques en raison du décalage horaire minimal.

Toutefois, des questions seront posées quant à savoir si l’occasion est utilisée pour la campagne de «lavage de sport» des Saoudiens, et les militants des droits de l’homme s’opposeront certainement à cette décision.

Ne soyez pas surpris si celui-ci se retrouve aussi au Moyen-Orient

Morecambe’s Globe Arena

Nous avons donc décidé que la conclusion logique serait simplement d’accueillir le combat sur le terrain de Morecambe F.C.

Fury vit toujours à Morecambe, où il se trouve de temps en temps en train de traîner un chariot gitan traditionnel. Ce serait tout à fait le retour.

Le Globe possède une capacité de 6 476 et le meilleur gâteau que vous rencontrerez jamais.

L’une des plus grandes occasions sportives jamais disputées sur un terrain de Ligue Deux? Faisons le

.