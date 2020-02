Tottenham – Leipzig: Mourinho sait déjà que Leipzig ne bluffe pas

Surprise à Londres. Il Red Bull Leipzig Il a montré mercredi qu’il ne bluffait pas en Ligue des champions. C’est l’une des révélations des équipes de la compétition, et ce soir encore une fois démontré pourquoi. Les Allemands a effectué une descente au Tottenham Hotspur Stadium lors du match aller des huitièmes de finale (0-1), rencontre dans laquelle ils étaient très supérieurs et méritaient même une victoire plus large.

La première mi-temps a été réservée aux Allemands, l’une des équipes de révélation de l’édition actuelle de la Ligue des champions. Loin de s’endormir, Leipzig a sauté sur l’herbe avec courage et générer beaucoup plus de jeu et de chances que le Tottenham de Mourinho, ce qui n’était pas bon dans la première partie. Le rythme imposé par le groupe dirigé par Julian Nagelsmann était frénétique et des opportunités se présentaient pour les visiteurs.

Mais Leipzig n’a pas réussi. S’il avait visé, il aurait pu se reposer avec plusieurs buts. Mais ça c’est pas passé comme ça. Les Spurs ont enduré comme ils pouvaient le coup de vent allemand. L’un des joueurs les plus incisifs était le galicien Angeliño, prêté par la Ville, qui était un poignard sur l’aile gauche pour un Tottenham qui n’était ni confortable ni capable de générer un danger au-delà d’une première occasion de Bergwijn.

Werner a rendu justice à 11 mètres

Après avoir traversé les vestiaires, ce sont les habitants qui ont profité de la première grande opportunité de la deuxième partie. Lucas Moura a réussi à marquer le premier costume d’un coup, mais Gulacsi a sorti une grande main et a sauvé la sienne. Cependant, Leipzig était encore bien supérieur et a remporté son prix mérité à la 57e minute grâce à Timo Werner, qui a converti un penalty clamorous commis par Davies sur Laimier. Peu de temps après, l’équipe allemande a pu faire le deuxième après un livre contre, mais Lloris l’a évité en partie parce que le tir de Schick était très concentré.

Mourinho a essayé de réagir en déplaçant le banc, mais pas pour ceux-là. Une faute lancée par Lo Celso était la partie la plus dangereuse d’un Tottenham Avec plus de cœur que le football. L’équipe Mourinho, qui a fini par succomber à domicile à un Leipzig qui montre qu’il ne bluffe pas en Ligue des champions, a joué dans une approche plus dangereuse.