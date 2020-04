Tottenham permettra aux joueurs de retourner sur le terrain d’entraînement mardi, le club insiste pour que les mesures de distanciation sociale soient respectées

Tottenham permettra aux joueurs de retourner sur leur terrain d’entraînement à Enfield, au nord de Londres, mardi.

La pandémie de coronavirus a stoppé le football mais les géants de la Premier League insistent pour que les mesures de distanciation sociale soient respectées.

Le club insiste pour que des mesures prudentes soient prises pour protéger les joueurs et le personnel

Une déclaration se lisait comme suit: «A partir de demain, le club mettra un nombre limité de terrains disponibles dans notre centre de formation à la disposition des membres de notre première équipe pour des séances de course individuelles sur une rotation stricte.

«Pas plus d’un joueur par terrain ne sera autorisé à la fois à entreprendre des exercices sur le terrain, avec seulement un nombre restreint de l’équipe venant au centre d’entraînement chaque jour.

«Chaque joueur voyagera de manière indépendante et arrivera dans les installations déjà vêtues de vêtements d’entraînement avant de rentrer chez lui immédiatement après avoir terminé sa session.

«Toutes les activités seront menées conformément aux directives du gouvernement avec une distance sociale maintenue en tout temps et aucun accès ne sera autorisé à aucun bâtiment sur le site.»

Il a été rappelé aux joueurs de Tottenham leurs responsabilités il y a près de trois semaines après que certains aient été repérés en train de bafouer les règles de distanciation sociale.

Jose Mourinho a été vu en train de travailler dans un parc public avec Tanguy Ndombele, le manager photographié faisant une séance avec le milieu de terrain sur Hadley Common.

Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon ont fait leur propre travail et ont été surpris par un utilisateur des médias sociaux qui courait côte à côte dans le même parc à Barnet, au nord de Londres.

Plus tard, Serge Aurier a posté une vidéo de son entraînement avec son coéquipier Moussa Sissoko, le couple s’excusant.

Serge Aurier se filme en train de s’entraîner avec son coéquipier de Tottenham Moussa Sissoko dans un parc malgré le verrouillage du coronavirus

La paire a déclaré dans un communiqué commun: «Nous reconnaissons qu’en tant que footballeurs professionnels, nous avons la responsabilité d’être des modèles, en particulier pendant cette période incertaine à laquelle tout le monde est confronté.

«Nous souhaitons nous excuser de ne pas avoir donné le bon exemple ici. Nous devons tous respecter les conseils du gouvernement pour minimiser le nombre de vies perdues au cours de cette pandémie.

“Nous ne pouvons pas remercier suffisamment le personnel du NHS pour son travail inlassable en ce moment et nous ferons tous les deux un don financier pour montrer notre soutien à leurs efforts.”

